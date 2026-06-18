Новые правила обмена валюты: что запрещено банкам и обменным пунктам в Украине

Люди возле пункта обмена валюты, доллары в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сталкиваться с определенными проблемами при обмене валюты. В банках и обменных пунктах иногда отказываются принимать доллары старого образца или принимают их по заниженному курсу. В Национальном банке решили разобраться с этой ситуацией и ужесточили требования к финансовым учреждениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию НБУ.

На рынке резко возросло количество конфликтов из-за купюр, имеющих незначительные следы износа. Что интересно, такие случаи происходили не только в Украине, но и за рубежом. Кассиры в обменных пунктах часто безосновательно отказывали клиентам или снижали цену на банкноты, побывавшие в обращении.

Что изменил Нацбанк

Регулятор отменил старый перечень признаков незначительного износа купюр и обновил нормативы. Поэтому отныне:

банки и обменные пункты не могут отказывать в приеме подлинной валюты только из-за ее внешнего вида, если она не имеет существенных повреждений;

запрещено устанавливать какие-либо ограничения в отношении года выпуска или номинала банкнот, если эти деньги остаются в обращении в США.

Что грозит нарушителям

За несоблюдение новых правил финансовые учреждения будут наказывать штрафами. Для банков они могут достигать 400 тысяч гривен и увеличиваться в случае повторных нарушений. Для небанковских учреждений штрафы могут составлять до 5% от их собственного капитала.

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Более того, если НБУ зафиксирует системные нарушения, обменный пункт может вообще лишиться лицензии.

Что делать, если доллары не принимают

Если кассир отказывается принимать купюру без видимых серьезных повреждений, юристы советуют действовать следующим образом:

Обратитесь к руководству или администрации этого банка или обменного пункта и попросите письменно объяснить причину отказа.

Если на вашу жалобу никак не отреагировали, вы имеете полное право подать официальное обращение в Национальный банк Украины.

Когда купюры отправляют на инкассо

Для существенно поврежденных банкнот действуют отдельные правила. Их не обменяют сразу в кассе, а примут на инкассо — это процедура, при которой банкноту отправляют за границу для обмена.

Речь идет о разорванных или разрезанных купюрах, сильно загрязненных или обожженных, банкнотах с серьезными повреждениями защитных элементов, а также о валюте, выведенной из обращения иностранным государством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что доллар в Украине постепенно дорожает, а гривна ослабевает. По мнению финансового аналитика Алексея Куща, к концу года курс американской валюты может вырасти примерно до 46 грн за доллар. Эксперт объясняет это инфляцией и ситуацией на мировых рынках.

Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могли сэкономить на покупке валюты. Предложение было доступно для тех, кто открыл валютную карту и пользовался приложением "Ощад24". Банк позволял покупать доллары и евро без комиссии за выдачу наличных в отделениях и установил лимит до 50 тыс. грн в месяц.