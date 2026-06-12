Доллар или евро: какая валюта на самом деле влияет на курс гривны в Украине

Люди на улице, пункт обмена валюты, деньги, евро, доллары. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Формирование курса валют в Украине официально привязано к доллару, а курс гривны по отношению к другим валютам определяется через так называемые кросс-курсы. В то же время из-за особенностей внешней торговли и миграционных процессов НБУ всё чаще ориентируется на евро.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE.



По словам эксперта, официально основной курсообразующей валютой в Украине остается доллар США.

"Национальный банк устанавливает курс гривны к доллару, а затем смотрит курс других мировых валют к доллару и через кросс-курс формирует официальные курсы других валют", — пояснил Кущ.

То есть курс евро, фунта стерлингов или других валют к гривне рассчитывается не напрямую, а через соотношение этих валют к доллару на международных рынках.

Впрочем, по мнению аналитика, на практике НБУ уже давно больше ориентируется на европейскую валюту, и на это есть причины.

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"Большая часть нашего экспорта и импорта сейчас формируется в евро. Поэтому логично ориентироваться именно на евро", — подчеркнул Кущ.



Кроме того, миллионы украинцев сейчас живут в странах Евросоюза и постоянно обменивают гривну именно на европейскую валюту.

"Я думаю, что только политические причины мешают Национальному банку официально признать, что он уже ориентирует курс на евро, а не на доллар", — отметил аналитик.

Из-за этого иногда наблюдаются перекосы на валютном рынке. Например, когда доллар укрепляется по отношению к евро на мировых рынках, а Нацбанк держит тот же курс евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом евро в июне. По прогнозам, он остается относительно стабильным — колебания удерживаются в пределах около 20 копеек. На курс влияет ситуация на мировом рынке, в частности соотношение доллара к евро, которое в последнее время немного сместилось. Из-за этого в ближайшую неделю возможно небольшое снижение курса, но без резких скачков.

Также Новини.LIVE писали, что гривна и дальше будет слабеть. К концу 2026 года курс доллара может вырасти до 47-50 грн. В Нацбанке объясняют такие колебания ростом макрофинансовых рисков, из-за которых регулятор вынужден корректировать курс.