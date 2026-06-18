Нові правила обміну валюти: що заборонено банкам та обмінникам в Україні

Люди біля пункту обміну валют, долари в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть стикатися з певними проблемами під час обміну валюти. У банках та обмінниках інколи відмовляються приймати долари старого зразка або ж беруть їх за зниженим курсом. У Національному банку вирішили розібратися з цим і посилили вимоги до фінансових установ.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією НБУ.

На ринку різко побільшало конфліктів через купюри, які мають незначні сліди зношення. Що цікаво, такі випадки траплялися не лише в Україні, а й за кордоном. Касири в обмінних пунктах часто безпідставно відмовляли клієнтам або знижували ціну за банкноти, які побували в обігу.

Що змінив Нацбанк

Регулятор скасував старий перелік ознак незначного зношення купюр та оновив нормативи. Тож відтепер:

банки та обмінники не можуть відмовляти у прийомі справжньої валюти лише через її візуальний стан, якщо вона не є суттєво пошкодженою;

заборонено встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску або номіналу банкнот, якщо ці гроші залишаються чинними у США.

Що загрожує порушникам

За недотримання нових правил фінансові установи каратимуть штрафами. Для банків вони можуть сягати 400 тисяч гривень і зростати у разі повторних порушень. Для небанківських установ штрафи можуть становити до 5% від їхнього власного капіталу.

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Більше того, якщо НБУ зафіксує системні порушення, обмінник може взагалі втратити ліцензію.

Що робити, якщо долари не приймають

Якщо касир відмовляється брати купюру без видимих серйозних пошкоджень, юристи радять діяти так:

Зверніться до керівництва або адміністрації цього банку чи обмінника та попросіть письмово пояснити причину відмови.

Якщо на вашу скаргу ніяк не відреагували, ви маєте повне право подати офіційне звернення до Національного банку України.

Коли купюри відправляють на інкасо

Для суттєво пошкоджених банкнот — окремі правила. Їх не обміняють одразу в касі, а візьмуть на інкасо — це процедура, коли банкноту відправляють за кордон для обміну.

Йдеться про розірвані чи розрізані купюри, сильно забруднені або обпалені, банкноти із серйозними пошкодженнями захисних елементів, а також валюту, виведену з обігу іноземною державою.

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