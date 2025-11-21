Выплаты от Эстонии — кому из семей предоставят 26,6 тыс. грн до конца года

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

До 23 ноября некоторые украинцы могут присоединиться к программе Эстонского совета по делам беженцев (ERC). В рамках программы граждане смогут получить денежную помощь в около 26 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ERC.

Какие особенности программы денежной помощи

Программа Эстонского совета по делам беженцев призвана поддержать сельские домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ.

Она предусматривает оказание помощи в виде финансовой помощи на приобретение:

кормов для скота и птицы;

материалов для утепления помещений для их содержания;

обеспечение доступа к ветуслугам и медикаментам.

В рамках программы будет предоставлена финпомощь 160 домохозяйствам в сумме до 26,6 тыс. грн в зависимости от потребностей в вопросе обеспечения зимовки скота/свойской птицы.

Приобщиться к программе могут уязвимые сельские домохозяйства в социальной и финансовой сферах. Средства предоставят:

перемещенным домохозяйствам (или тем, кто принимает переселенцев);

семьям, у которых повреждены или уничтожены дома, оборудование, средства к существованию из-за войны;

домохозяйствам, где есть безработные члены трудоспособного возраста (от 18 до 59 лет);

семьям, где есть люди с инвалидностью;

домохозяйствам с людьми пожилого возраста (от 60 лет);

неполным семьям, где есть только мать/отец, потерявшие кормильца;

домохозяйствам, где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

семьям, где есть беременные женщины и дети до трех лет.

Как подать заявку на участие в программе

Граждане, которые подпадают под вышеописанные требования, могут подавать заявки на выплату финпомощи в рамках программы подготовки скота к зимовке, заполнив специальную форму. Регистрация будет доступна до 23 ноября 2025 года.

Деньги от Эстонского совета по делам беженцев не могут быть использованы на уплату задолженности, аренду или ремонт жилого помещения, покупку техники или оборудования, уплату налогов и других нецелевых направлений.

Программа помощи финансируется в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза (ЕС) и МИД Эстонии.

