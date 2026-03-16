Как украинцам получить 55 000 грн от Каритас весной

Как украинцам получить 55 000 грн от Каритас весной

Дата публикации 16 марта 2026 13:00
Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В марте текущего года благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" предоставит финансовые гранты на восстановление мелкого сельского хозяйства и животноводства на западе страны. Участие в проекте могут принять внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об условиях программы рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Что предусматривает проект помощи от Каритас-Спес

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "AGRO — улучшение продовольственной безопасности среди семей внутренне перемещенных лиц в Волынской области".

Он призван оказать поддержку сельскому хозяйству и помочь в деятельности для восстановления дохода. В частности, в рамках проекта граждане смогут получить:

  • до 55 000 грн — на растениеводство;
  • до 65 000 грн — на животноводство.

Гранты можно будет потратить на покупку качественных семян, удобрений, кормов, молодняка животных, ремонты, а также ветеринарные услуги.

Ресурсы проекта ограничены, поэтому помощь предоставят только отдельным категориям граждан при следующих условиях:

  • внутренне перемещенное домохозяйство;
  • есть опыт деятельности в растениеводстве или животноводстве;
  • зависимость дохода от с\х деятельности;
  • частичная реализация продукции для дохода (необязательно);
  • есть доступ к участку земли (от 0,15 до 2 гектаров);
  • отсутствует подобная помощь на протяжении последних шести месяцев;
  • заявитель не зарегистрирован как ФЛП, отсутствует агробизнес.

Правила регистрации в программе помощи

Для предварительной регистрации нужно заполнить специальную анкету, однако заполнение формы не гарантирует получение гуманитарной помощи.

"Предлагаем вам заполнить анкету, которая позволит нам максимально эффективно исследовать ваш социальный профиль и определить входите ли вы в перечень лиц, чьи потребности может удовлетворить этот проект... Мы с нетерпением ждем ваши заявки, чтобы развивать сельское хозяйство Украины вместе!", — говорится в сообщении.

Детали программы можно уточнить по телефону горячей линии Каритас-Спес Украина: 0800 300 344.

Как и где еще можно оформить финансовые гранты

В Украине проходит вторая волна реализации программы "REMARKET" по оказанию помощи для микро- и малых предпринимателей. Она рассчитана на тех, кто стремится к расширению, несмотря на сложные условия во время войны.

Приобщиться ко второму этапу программы могут жители в таких регионах: Винница, Житомир и Николаев. Участникам предоставят гранты до 237 тыс. грн.

Для участия в программе нужно подать онлайн-заявку, пройти процедуру предварительного отбора и создать бизнес-план.

Ранее мы сообщали, что до конца текущего месяца граждане могут присоединиться к программе французской гуманитарной организации "Acted". В ее рамках можно будет получить финпомощь в размере 10 800 грн.

Также мы писали, что во вторник, 17 марта, жители одного из населенных пунктов в Сумской области смогут зарегистрироваться на финпомощь от УВКБ ООН. Выплаты предусмотрены на три месяца для нескольких категорий населения.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
