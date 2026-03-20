Гранты от Каритас: украинцам доступны выплаты от 1 250 долларов

Человек держит валюту в руке.

В марте 2026 года украинцы могут получить гранты от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" в размере от 1 250 долларов. Благотворители предоставят средства на поддержку сельского хозяйства и содействие в деятельности для восстановления дохода во время войны.

Об этом проинформировала пресс-служба организации, передают Новини.LIVE.

Кто сможет получить финансовую помощь от Каритас-Спес

Речь идет о реализации проекта, который призван улучшить продовольственную безопасность семей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Волынской области. Средства можно будет использовать на восстановление сельского хозяйства и животноводства.

В рамках проекта участникам гарантируют такие суммы финансовых грантов:

До 1 240 долларов (эквивалент 55 000 грн) — на растениеводство; До 1 470 долларов (эквивалент до 65 000 грн) — на животноводство.

По условиям программы, деньги можно будет использовать на качественные семена, удобрения, корма, молодняк животных, ремонты, ветуслуги.

Условия и правила регистрации в программе помощи

Приобщиться к проекту смогут отдельные категория граждан, если соответствуют условиям:

являются внутренне перемещенным домохозяйством;

имеют опыт в сферах растениеводства и животноводства;

доход зависит от с\х деятельности;

есть доступ к земле (от 0,15 до 2 га);

не было подобной поддержки в течение последних шести месяцев;

нет регистрации как ФЛП или агробизнеса.

Для предварительной регистрации надо будет заполнить анкету, однако этот этап еще не гарантирует предоставления помощи.

"Предлагаем вам заполнить анкету, которая позволит нам максимально эффективно исследовать ваш социальный профиль и определить входите ли вы в перечень лиц", — сообщают организаторы.

Часто задаваемые вопросы

Где еще доступны финансовые гранты весной

Украинцы могут присоединиться ко второй волне программы "REMARKET", предусматривающей оказание поддержки микро- и малым предпринимателям. Средства предоставят тем, кто хочет расширения бизнеса.

Принять участие в программе могут жители в таких городах: Винница, Житомир и Николаев. Участники получат гранты до 237 тыс. грн.

Все ли участники могут получить помощь

От граждан требуют для участия в программе грантовой помощи от Каритас подать онлайн-заявку, пройти предварительный отбор и разработать бизнес-план. Только отдельным гражданам могут предоставить грант. Подача анкеты предусматривает добровольное согласие на обработку персональной информации.