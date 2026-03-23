Помощь от UNHCR Ukraine: выплаты доступны еще в одном городе

Человек держит денежные купюры в руках.

В понедельник, 23 марта, UNHCR Ukraine, являющейся представительством в Украине мировой межправительственной организации Агентства ООН по делам беженцев, откроет возможность для жителей одного из городов принять участие в программе финансовой помощи. Приглашаются к участию наиболее уязвимые группы граждан, в частности семьи с детьми и лицами пожилого возраста.

Читайте также:

Кто может получить помощь от UNHCR Ukraine

Оформить денежную помощь от UNHCR Ukraine могут жители города Лебедин Сумской области. Условия программы предусматривают, что финподдержку получат только такие категории населения:

внутренние переселенцы, если есть официальный статус ВПЛ, выданный в течение полугода;

беженцы при наличии документа о факте выезда за границу и возвращения домой.

Необходимо, чтобы объем месячного дохода был в рамках 6 300 грн на одного гражданина в домохозяйстве, и не было участия в подобных программах помощи за последние три месяца.

Кроме того, надо подпадать под одну из особых категорий:

Неполные семьи, где одинокие отец или мать содержат несовершеннолетних детей или людей старшего возраста (более 55 лет); Одинокие лица, старше 55 лет; Лица старшего возраста (свыше 55 лет), которые сами содержат малолетних детей; Граждане с группой инвалидности/хроническими болезнями.

Как присоединиться к программе помощи

По данным организаторов, жители г. Лебедин могут зарегистрироваться на получение выплат, позвонив по телефону: 063 182 68 38 (работает по графику офиса в пн-пт — 9:00-16:00). Претендентов после обращения должны пригласить в пункт сбора данных для полноценной регистрации.

"Понедельник, 23 марта, 2026 года: г. Лебедин (Лебединская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30-15:30", — говорится в сообщении.

Заявители получат 10 800 грн (по 3 600 грн для каждого в семье за три месяца). Сумму пришлют одним траншем на банковский счет.

Ранее сообщалось, что весной в Днепре есть возможность оформить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Помощь предусмотрена для нескольких категорий уязвимых граждан.

Также мы писали, что жители Запорожской области смогут принять участие программе от JERU. В ее рамках можно будет получить грантовую помощь на развитие и открытие бизнеса до 77 000 грн.

Частые вопросы

Кому из переселенцев продлили право на помощь

Для большинства внутренних переселенцев в 2026 году государство продлило право на поддержку при наличии группы уязвимости и низкого уровня дохода семьи. Расчеты осуществляются, учитывая размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Помощь сейчас предоставляют тем, у кого средний доход на одного гражданина за последние три месяца не превышал 10 380 грн, прошли проверку органов соцзащиты, проживают на территориях, подконтрольных Украине.

Когда могут отменить выплаты для ВПЛ

Помощь на проживание не предоставляется или прекращается, если социальные органы выяснят, что претенденты на самом деле не относятся к группе финансово уязвимых. Право на выплаты теряется, если за предыдущие три месяца кто-то из семьи купил машину, которой менее пяти лет, приобрел квартиру, дом или участок земли стоимостью более 100 000 грн, на банковских счетах лежит сумма выше 100 000 грн, куплена валюта на соответствующую сумму, есть в наличии другое жилье не в зоне боевых действий.