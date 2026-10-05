Выплаты в 4 регионах Украины: где пенсионерам доступны 139 100 грн в октябре

Финпомощь в 4 регионах: где 139 100 грн получат те, кому 60+
В октябре 2026 года в четырех регионах гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы швейцарской международной организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Она призвана поддержать микро- и малый бизнес в восстановлении и расширении деятельности. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, в частности на тех, кому за 60 лет.
О том, кому и где доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Что нужно знать о грантовой программе
Речь идет об инициативе, призванной поддержать граждан, планирующих создать или расширить бизнес, а также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся из-за границы домой.
"Конкурс проводится в рамках проекта "Возвращение: поддержка предпринимательства – от вынужденного перемещения к новым возможностям", который реализуется Helvetas Swiss Intercooperation при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Чешской Республики в рамках программы "Помощь на месте" (Aid in Place)", — говорится в сообщении.
Программа работает в следующих регионах Украины с особым акцентом на небольшие города и сельскую местность:
- Харьковский;
- Черкасский;
- Одесской;
- Винницкий.
При этом претенденты не должны находиться или вести бизнес-деятельность на оккупированных территориях.
На кого рассчитана программа помощи
Согласно условиям программы, принять в ней участие могут следующие категории граждан:
- физические лица-предприниматели;
- лица, занимающиеся независимой коммерческой деятельностью без регистрации в качестве ФЛП;
- граждане с опытом работы в соответствующей сфере, желающие открыть собственное дело.
Приоритет будет отдаваться заявителям, находящимся в уязвимом положении:
- Граждане в возрасте старше 60 лет;
- Ветераны войны;
- Люди с инвалидностью;
- Члены семей и опекуны лиц с инвалидностью;
- Внутренне перемещенные лица (статус получен после 24 февраля 2022 года);
- Граждане со статусом ВПЛ, вернувшиеся домой;
- Беженцы, вернувшиеся на родину после 24.02.2022;
- Родственники погибших военнослужащих;
- Одинокие и многодетные матери и отцы.
Также особое внимание будет уделено женщинам и молодежи, которые ведут или планируют открыть собственное дело.
Суммы выплат и порядок регистрации
В рамках программы максимальная сумма гранта составит 139 100 грн. Она может включать налоги (НДФЛ, военный сбор). Средства можно будет потратить на следующие сферы деятельности:
- производство;
- услуги;
- HoReCa;
- мелкое фермерство;
- строительство;
- ремонтные работы.
Речь идет о расходах на:
- оборудование;
- расходные материалы (до 20% от суммы гранта);
- услуги по настройке оборудования.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму. Требуется приложить:
- бизнес-план;
- видеопрезентацию деятельности;
- документы, подтверждающие особый статус (справка ВПЛ, удостоверение УБД).
Заявки будут принимать до 16 октября 2026 года.
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