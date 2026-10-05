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Главная Финансы Финпомощь в 4 регионах: где 139 100 грн получат те, кому 60+

Финпомощь в 4 регионах: где 139 100 грн получат те, кому 60+

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5 октября 2026 08:00
Выплаты в 4 регионах Украины: где пенсионерам доступны 139 100 грн в октябре
Национальная валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в четырех регионах гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы швейцарской международной организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Она призвана поддержать микро- и малый бизнес в восстановлении и расширении деятельности. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, в частности на тех, кому за 60 лет.

О том, кому и где доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о грантовой программе

Речь идет об инициативе, призванной поддержать граждан, планирующих создать или расширить бизнес, а также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся из-за границы домой.

"Конкурс проводится в рамках проекта "Возвращение: поддержка предпринимательства – от вынужденного перемещения к новым возможностям", который реализуется Helvetas Swiss Intercooperation при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Чешской Республики в рамках программы "Помощь на месте" (Aid in Place)", — говорится в сообщении.

Программа работает в следующих регионах Украины с особым акцентом на небольшие города и сельскую местность:

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  • Харьковский;
  • Черкасский;
  • Одесской;
  • Винницкий.

При этом претенденты не должны находиться или вести бизнес-деятельность на оккупированных территориях.

На кого рассчитана программа помощи

Согласно условиям программы, принять в ней участие могут следующие категории граждан:

  • физические лица-предприниматели;
  • лица, занимающиеся независимой коммерческой деятельностью без регистрации в качестве ФЛП;
  • граждане с опытом работы в соответствующей сфере, желающие открыть собственное дело.

Приоритет будет отдаваться заявителям, находящимся в уязвимом положении:

  1. Граждане в возрасте старше 60 лет;
  2. Ветераны войны;
  3. Люди с инвалидностью;
  4. Члены семей и опекуны лиц с инвалидностью;
  5. Внутренне перемещенные лица (статус получен после 24 февраля 2022 года);
  6. Граждане со статусом ВПЛ, вернувшиеся домой;
  7. Беженцы, вернувшиеся на родину после 24.02.2022;
  8. Родственники погибших военнослужащих;
  9. Одинокие и многодетные матери и отцы.

Также особое внимание будет уделено женщинам и молодежи, которые ведут или планируют открыть собственное дело.

Суммы выплат и порядок регистрации

В рамках программы максимальная сумма гранта составит 139 100 грн. Она может включать налоги (НДФЛ, военный сбор). Средства можно будет потратить на следующие сферы деятельности:

  • производство;
  • услуги;
  • HoReCa;
  • мелкое фермерство;
  • строительство;
  • ремонтные работы.

Речь идет о расходах на:

  • оборудование;
  • расходные материалы (до 20% от суммы гранта);
  • услуги по настройке оборудования.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму. Требуется приложить:

  • бизнес-план;
  • видеопрезентацию деятельности;
  • документы, подтверждающие особый статус (справка ВПЛ, удостоверение УБД).

Заявки будут принимать до 16 октября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех областях украинцы могут получить денежную помощь от ERC Ukraine на развитие сельского хозяйства. Выплаты будут предоставлены на восстановление доходов после обстрелов. Получить помощь могут переселенцы и местные жители, в том числе пенсионеры. Максимальная сумма гранта составляет 43 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью доступны средства Международного комитета Красного Креста. Речь идет о финансовой поддержке населения в Черниговской области. Выплаты будут предоставлены уязвимым категориям населения на приобретение твердого топлива на зиму 2026–2027 годов. Средства получат, в частности, семьи, в которых есть граждане в возрасте старше 60 лет.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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