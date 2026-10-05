Выплаты в 4 регионах Украины: где пенсионерам доступны 139 100 грн в октябре

Национальная валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в четырех регионах гражданам будет доступна денежная помощь в рамках программы швейцарской международной организации "Helvetas Swiss Intercooperation". Она призвана поддержать микро- и малый бизнес в восстановлении и расширении деятельности. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, в частности на тех, кому за 60 лет.

О том, кому и где доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о грантовой программе

Речь идет об инициативе, призванной поддержать граждан, планирующих создать или расширить бизнес, а также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся из-за границы домой.

"Конкурс проводится в рамках проекта "Возвращение: поддержка предпринимательства – от вынужденного перемещения к новым возможностям", который реализуется Helvetas Swiss Intercooperation при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Чешской Республики в рамках программы "Помощь на месте" (Aid in Place)", — говорится в сообщении.

Программа работает в следующих регионах Украины с особым акцентом на небольшие города и сельскую местность:

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Харьковский;

Черкасский;

Одесской;

Винницкий.

При этом претенденты не должны находиться или вести бизнес-деятельность на оккупированных территориях.

На кого рассчитана программа помощи

Согласно условиям программы, принять в ней участие могут следующие категории граждан:

физические лица-предприниматели;

лица, занимающиеся независимой коммерческой деятельностью без регистрации в качестве ФЛП;

граждане с опытом работы в соответствующей сфере, желающие открыть собственное дело.

Приоритет будет отдаваться заявителям, находящимся в уязвимом положении:

Граждане в возрасте старше 60 лет; Ветераны войны; Люди с инвалидностью; Члены семей и опекуны лиц с инвалидностью; Внутренне перемещенные лица (статус получен после 24 февраля 2022 года); Граждане со статусом ВПЛ, вернувшиеся домой; Беженцы, вернувшиеся на родину после 24.02.2022; Родственники погибших военнослужащих; Одинокие и многодетные матери и отцы.

Также особое внимание будет уделено женщинам и молодежи, которые ведут или планируют открыть собственное дело.

Суммы выплат и порядок регистрации

В рамках программы максимальная сумма гранта составит 139 100 грн. Она может включать налоги (НДФЛ, военный сбор). Средства можно будет потратить на следующие сферы деятельности:

производство;

услуги;

HoReCa;

мелкое фермерство;

строительство;

ремонтные работы.

Речь идет о расходах на:

оборудование;

расходные материалы (до 20% от суммы гранта);

услуги по настройке оборудования.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму. Требуется приложить:

бизнес-план;

видеопрезентацию деятельности;

документы, подтверждающие особый статус (справка ВПЛ, удостоверение УБД).

Заявки будут принимать до 16 октября 2026 года.

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