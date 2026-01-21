Ощадбанк ежемесячно предоставляет пенсионерам по несколько тысяч гривен — как получить

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" для граждан, которым поступают пенсии на карты финучреждения, доступна программа поддержки. Она предусматривает предоставление ежемесячно нескольким десяткам украинцев возможности стать владельцем финансового вознаграждения.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию государственного банка.

Реклама

Читайте также:

Программа поддержки клиентов Ощадбанка

Клиенты Ощадбанка могут присоединяться к акции по розыгрышу финансовой целевой помощи до середины марта 2026 года.

Правила предусматривают предоставление ежемесячно пенсионерам 40 денежных выплат на сумму 5 тыс. грн. Клиенты смогут потратить их по своему усмотрению, в частности, средства можно будет направить на оплату счетов за коммунальные услуги.

"Под "денежной выплатой" речь идет о пополнении карточного счета победителя акции, к которому открыта карта у организатора, в определенной выше сумме. Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки или иным способом по своему усмотрению, без ограничений по целевому назначению", — говорится в сообщении.

Условия акционной программы

Участие в акции имеют право принять дееспособные граждане, которые в установленном законом порядке получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Претендентом на денежное вознаграждение можно стать, если делать расчеты такими картами международной платежной системы Mastercard от Ощада: Standard Mastercard, MC Debit Standard, MC World, MC Debit World. Речь идет о соблюдении следующих условий:

Есть в наличии пенсионная карта международной платежной системы Mastercard от Ощадбанка; Осуществлен расчет за товар или услугу картой от 500 грн (вместе с НДС) единовременно в торговых точках или онлайн.

Информация о таких транзакциях автоматически вносится в базу акции. Определять победителей будут рандомно до конца месяца.

Конечный срок соответствующей программы — 15 марта 2026 года. Она распространяется на всю Украину, кроме оккупированных районов/территорий, где происходят боевые действия.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке можно осуществлять Р2Р переводы кредитных денег без уплаты комиссий. Такие условия распространяются на некоторые карты.

Также сообщалось, что в Ощадбанке изменились некоторые тарифы. В частности, для "Моей карты" SMS-сообщения стоят не 25 грн, а 40 грн/мес.