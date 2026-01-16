Ощадбанк частично пересмотрел тарифы — кто платит больше в 2026 году

Ощадбанк обновил тарифы на часть услуг — суммы в 2026 году
С 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" частично пересмотрели тарифную политику. В частности, изменения коснулись такого банковского продукта как "Моя карта".
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.
Новые тарифы на "Мою карту" в Ощадбанке в 2026 году
По информации финучреждения, в некоторых тарифных пакетах установили новую стоимость на информирование о финансовых операциях. Решение, поддержанное продуктовым комитетом банка об изменениях тарифов за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработало с 2026 года.
В частности, изменения коснулись банковского продукта "Моя карта".
Предусматривается такая новая стоимость сообщений о финансовых операциях по карте, отличающаяся каналами поступления:
- для SMS-сообщения — цена выросла с 25 грн до 40 грн/мес;
- для Viber — повысилась с 15 грн до 25 грн/мес.
Клиенты, которые не желают получать информирование по таким каналам, могут настроить бесплатные Push-уведомления. Это можно сделать в мобильном приложении "Ощад24".
Изменился тариф на поступление сообщений об остатке денег на счете при оплате в кассах, терминалах и банкоматах Ощадбанка. Ранее стоимость такой услуги составляла 3 грн за запрос, а сейчас стоит 5 грн. Однако первый запрос останется бесплатным.
В то же время, не предусмотрена комиссия за попытку осуществления расчетов на сумму, превышающую доступную на карте.
Другие тарифы по карте
Также остается бесплатным открытие и обслуживание неименной "Моей карты". Комиссия на выдачу наличных следующая:
- в банкоматах Ощадбанка — бесплатно;
- в банкоматах украинских банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы +5 грн;
- в банкоматах за пределами страны — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
Ранее мы писали о тарифах в Ощадбанке на пенсионные карточные счета в 2026 году. В частности, комиссия на выдачу наличных в банкоматах, как и раньше, не предусмотрена.
Также сообщалось, что Ощадбанк обновил тарифы на сервисы, предоставляемые в кассах отделений. Стоимость одной из услуг повысили на 50 грн.
