Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк обновил тарифы на часть услуг — суммы в 2026 году

Ощадбанк обновил тарифы на часть услуг — суммы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 06:01
Ощадбанк частично пересмотрел тарифы — кто платит больше в 2026 году
Человек держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

С 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" частично пересмотрели тарифную политику. В частности, изменения коснулись такого банковского продукта как "Моя карта".

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.

Реклама
Читайте также:

Новые тарифы на "Мою карту" в Ощадбанке в 2026 году

По информации финучреждения, в некоторых тарифных пакетах установили новую стоимость на информирование о финансовых операциях. Решение, поддержанное продуктовым комитетом банка об изменениях тарифов за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработало с 2026 года.

В частности, изменения коснулись банковского продукта "Моя карта".

Предусматривается такая новая стоимость сообщений о финансовых операциях по карте, отличающаяся каналами поступления:

  • для SMS-сообщения — цена выросла с 25 грн до 40 грн/мес;
  • для Viber — повысилась с 15 грн до 25 грн/мес.

Клиенты, которые не желают получать информирование по таким каналам, могут настроить бесплатные Push-уведомления. Это можно сделать в мобильном приложении "Ощад24".

Изменился тариф на поступление сообщений об остатке денег на счете при оплате в кассах, терминалах и банкоматах Ощадбанка. Ранее стоимость такой услуги составляла 3 грн за запрос, а сейчас стоит 5 грн. Однако первый запрос останется бесплатным.

В то же время, не предусмотрена комиссия за попытку осуществления расчетов на сумму, превышающую доступную на карте.

Другие тарифы по карте

Также остается бесплатным открытие и обслуживание неименной "Моей карты". Комиссия на выдачу наличных следующая:

  • в банкоматах Ощадбанка — бесплатно;
  • в банкоматах украинских банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы +5 грн;
  • в банкоматах за пределами страны — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
тарифи Ощадбанк
Тарифы. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали о тарифах в Ощадбанке на пенсионные карточные счета в 2026 году. В частности, комиссия на выдачу наличных в банкоматах, как и раньше, не предусмотрена.

Также сообщалось, что Ощадбанк обновил тарифы на сервисы, предоставляемые в кассах отделений. Стоимость одной из услуг повысили на 50 грн.

тарифы Ощадбанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации