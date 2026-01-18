Доступ к счетам в ПриватБанке — почему могут заблокировать в 2026 году

ПриватБанк блокирует доступ к счетам — почему так происходит
ПриватБанк иногда прибегает к ограничениям и блокирует клиентам доступ к счетам и приложению. К таким действиям госбанк прибегает, если человек не актуализировал свои данные.
Об этом говорится на сайте ПриватБанка.
ПриватБанк и блокировка счетов
Банк требует от клиентов подтверждать идентификационные данные, даже если никаких изменений не произошло. Обновлять данные — важная процедура для того, чтобы банк продолжал обслуживать счета.
Актуализация происходит в соответствии с действующим законодательством. Поэтому все украинские банки прибегают к мерам проверки и обеспечивают актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о своем клиенте.
Для конкретного клиента существует индивидуальный период, когда нужно обновлять данные. Как правило, делать это нужно не реже, чем раз в пять лет.
Как пройти идентификацию в приложении ПриватБанка
Все что нужно — четко следовать инструкции, которая состоит из 10 шагов, среди которых:
- Клиент входит в приложение и нажимает на кнопку "Актуализировать информацию".
- Подтверждает, что не поддерживает связи со странами-агрессорами.
- Подтверждает операцию, вводя ПИН-код карты.
- Заполняет личные данные.
- Добавляет документ (подтягивается из приложения Дія или его можно выбрать из списка, после чего начать следующий шаг).
- Фотографирует документ (для тех, кто не воспользовался приложением Дія).
- В веб-версии Привата24 клиент добавляет файл с фото оригинала документа.
- Заполняет адрес регистрации и/или проживания.
- Указывает социальный статус.
- Далее появится отметка "Документы получены на проверку", которая затем изменится на: "Подпишите документы.
После этого клиент жмет на эту кнопку и подписывает сформированные документы.
Ранее стало известно, что ПриватБанк будет выплачивать госпомощь населению в размере 2 000 гривен. Речь идет о выплатах по программе "Скрининг здоровья 40+". Также писали, почему ПриватБанк может разорвать деловые отношения. Такие меры грозят клиентам, которых заподозрят в нарушениях во время финансового мониторинга.
Читайте Новини.LIVE!