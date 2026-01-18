Доступ к счетам в ПриватБанке — почему могут заблокировать в 2026 году

Приложение Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк иногда прибегает к ограничениям и блокирует клиентам доступ к счетам и приложению. К таким действиям госбанк прибегает, если человек не актуализировал свои данные.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

Реклама

Читайте также:

ПриватБанк и блокировка счетов

Банк требует от клиентов подтверждать идентификационные данные, даже если никаких изменений не произошло. Обновлять данные — важная процедура для того, чтобы банк продолжал обслуживать счета.

Актуализация происходит в соответствии с действующим законодательством. Поэтому все украинские банки прибегают к мерам проверки и обеспечивают актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о своем клиенте.

Для конкретного клиента существует индивидуальный период, когда нужно обновлять данные. Как правило, делать это нужно не реже, чем раз в пять лет.

Как пройти идентификацию в приложении ПриватБанка

Все что нужно — четко следовать инструкции, которая состоит из 10 шагов, среди которых:

Клиент входит в приложение и нажимает на кнопку "Актуализировать информацию". Подтверждает, что не поддерживает связи со странами-агрессорами. Подтверждает операцию, вводя ПИН-код карты. Заполняет личные данные. Добавляет документ (подтягивается из приложения Дія или его можно выбрать из списка, после чего начать следующий шаг). Фотографирует документ (для тех, кто не воспользовался приложением Дія). В веб-версии Привата24 клиент добавляет файл с фото оригинала документа. Заполняет адрес регистрации и/или проживания. Указывает социальный статус. Далее появится отметка "Документы получены на проверку", которая затем изменится на: "Подпишите документы.

После этого клиент жмет на эту кнопку и подписывает сформированные документы.

Ранее стало известно, что ПриватБанк будет выплачивать госпомощь населению в размере 2 000 гривен. Речь идет о выплатах по программе "Скрининг здоровья 40+". Также писали, почему ПриватБанк может разорвать деловые отношения. Такие меры грозят клиентам, которых заподозрят в нарушениях во время финансового мониторинга.