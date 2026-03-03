Сервисы в Ощадбанке — за что могут взыскать 300 грн комиссии и как не платить

Комиссии в Ощадбанке — за что могут списать со счета 300 грн
Государственный "Ощадбанк" предлагает новые тарифы для некоторых банковских продуктов: в частности, стоимость информирования для ряда карт теперь составляет 300 грн. При этом клиентам объяснили, как избежать такой платы.
Для кого обновили тарифы в Ощадбанке
По сообщению финучреждения, в продуктовом комитете приняли решение повысить стоимость некоторых сервисов для карт. Оно коснулось только некоторых тарифных пакетов.
Стоит дороже услуга получения уведомлений для трех продуктов. Речь идет о следующих тарифных пакетах:
- "Моя карта"
- "MORE"
- "Детская карта".
По новым правилам госбанка, до 300 грн выросла годовая стоимость сообщений через Viber. Также обновили цену SMS-сообщений. Речь идет о таких суммах в зависимости от каналов поступления:
- Viber — стоимость повысилась до 25 грн/месяц (до этого было 15 грн);
- SMS-сообщения — цена выросла до 40 грн/месяц (было 25 грн).
Однако за оповещения от банка можно не платить, ведь можно подключить Push-уведомления. Активация такой услуги возможна в приложении Ощадбанк. В 2026 году соответствующий сервис в Мобильном Ощаде — бесплатный.
Как изменить канал поступления сообщений в Ощадбанке
По информации госбанка, доступны несколько каналов поступления уведомлений на выбор:
- Push-уведомления;
- Viber;
- SMS;
- E-mail.
Клиенты могут активировать оповещения через приложение, следуя такой инструкции:
- в приложении открыть настройки;
- в меню выбрать опцию "Еще";
- нажать "Настройки";
- выбрать раздел "Уведомления";
- включить информирование для каждой из карт.
Граждане могут включить оповещения или изменить канал через чат-бот Ощадбанка в Viber/Telegram/Facebook.
Также можно позвонить в контакт-центр с финансового номера 0 800 210 800 (бесплатно по Украине). Оператор поможет включить оповещение и подтвердить канал информирования.
Также для этого можно обратиться в отделение банка в пределах области, где открыли счет. Работнику банка необходимо подать заявление и предоставить документ, подтверждающий личность.
Как еще изменились тарифы в банке
В 2026 году в банке повысилась комиссия за выписку в банковских отделениях по движению финансов на счете. До этого сервис стоил 100 грн, а теперь 150 грн.
Кроме того, изменился размер комиссии за оповещение об остатке денег на счете на кассе, в терминале и банкомате Ощадбанка. До этого взимали 3 грн за запрос, а сейчас — 5 грн. За первый запрос в сутки не предусмотрено взимание комиссии.
В то же время, не снимают комиссию за расчет на сумму, превышающую доступную на карте.
