Сервисы в Ощадбанке — за что могут взыскать 300 грн комиссии и как не платить

Женщина с картой и банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" предлагает новые тарифы для некоторых банковских продуктов: в частности, стоимость информирования для ряда карт теперь составляет 300 грн. При этом клиентам объяснили, как избежать такой платы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Реклама

Читайте также:

Для кого обновили тарифы в Ощадбанке

По сообщению финучреждения, в продуктовом комитете приняли решение повысить стоимость некоторых сервисов для карт. Оно коснулось только некоторых тарифных пакетов.

Стоит дороже услуга получения уведомлений для трех продуктов. Речь идет о следующих тарифных пакетах:

"Моя карта"

"MORE"

"Детская карта".

По новым правилам госбанка, до 300 грн выросла годовая стоимость сообщений через Viber. Также обновили цену SMS-сообщений. Речь идет о таких суммах в зависимости от каналов поступления:

Viber — стоимость повысилась до 25 грн/месяц (до этого было 15 грн); SMS-сообщения — цена выросла до 40 грн/месяц (было 25 грн).

Однако за оповещения от банка можно не платить, ведь можно подключить Push-уведомления. Активация такой услуги возможна в приложении Ощадбанк. В 2026 году соответствующий сервис в Мобильном Ощаде — бесплатный.

Как изменить канал поступления сообщений в Ощадбанке

По информации госбанка, доступны несколько каналов поступления уведомлений на выбор:

Push-уведомления;

Viber;

SMS;

E-mail.

Клиенты могут активировать оповещения через приложение, следуя такой инструкции:

в приложении открыть настройки;

в меню выбрать опцию "Еще";

нажать "Настройки";

выбрать раздел "Уведомления";

включить информирование для каждой из карт.

Граждане могут включить оповещения или изменить канал через чат-бот Ощадбанка в Viber/Telegram/Facebook.

Также можно позвонить в контакт-центр с финансового номера 0 800 210 800 (бесплатно по Украине). Оператор поможет включить оповещение и подтвердить канал информирования.

Также для этого можно обратиться в отделение банка в пределах области, где открыли счет. Работнику банка необходимо подать заявление и предоставить документ, подтверждающий личность.

Как еще изменились тарифы в банке

В 2026 году в банке повысилась комиссия за выписку в банковских отделениях по движению финансов на счете. До этого сервис стоил 100 грн, а теперь 150 грн.

Кроме того, изменился размер комиссии за оповещение об остатке денег на счете на кассе, в терминале и банкомате Ощадбанка. До этого взимали 3 грн за запрос, а сейчас — 5 грн. За первый запрос в сутки не предусмотрено взимание комиссии.

В то же время, не снимают комиссию за расчет на сумму, превышающую доступную на карте.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке предусмотрены жесткие правила по доступу к деньгам на арестованных счетах. В банке могут предоставить возможность пользоваться лишь 17,3 тыс. грн в 2026 году.

Еще мы рассказывали, когда для клиентов Ощадбанка может грозить прекращение сотрудничества. В этом году в банке осуществляется автоматическая проверка финансовых операций простых граждан.