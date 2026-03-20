Ощадбанк взимает с заблокированных карт по 900 грн: причины

Ощадбанк взимает с заблокированных карт по 900 грн: причины

Дата публикации 20 марта 2026 06:01
Отделение банка в столице и прохожие. Фото: Новини.LIVE.

Госфинучреждение "Ощадбанк" блокирует клиентам карты в рамках финансового мониторинга, требуя предоставления лично в отделении дополнительных документов для подтверждения доходов. Однако это требование невозможно для выполнения тем, кто находится за границей, даже если речь идет о ВИП-клиентах.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

Проблемы ВИП-клиентов с блокировкой карт в Ощадбанке

О проблеме блокировки карты рассказал один из клиентов Ощадбанка, который находится за границей. Гражданину закрыли доступ к средствам по закону о финмониторинге, в рамках которого просят предоставить справки с подтверждением доходов.

Мужчина отметил, что является ВИП-клиентом, платит ежемесячно за обслуживание карты повышенную комиссию в 900 грн и имеет документы, которые могут подтвердить законность средств. Однако в банке не предусмотрена возможность сделать соответствующую процедуру дистанционно. В связи с этим ему приходится в дальнейшем платить высокую комиссию за карту без возможности ею ни пользоваться, ни закрыть.

"Я имею ВИП-карту за 900 грн в месяц, каждый раз даже 20 000 грн не пользовался оплатами в магазинах. Заблокировали карту финансовым мониторингом, и самое смешное, что нельзя дать ни справку о доходах, ни доказательства, откуда деньги. Только через отделение, я нахожусь за границей и не могу пойти в отделение, говорят, только отделение", — отмечается в сообщении.

Правила Ощадбанка по финмониторингу

Госбанк имеет право блокировать карты клиентов до выяснения обстоятельств в рамках ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Клиент должен развеять подозрения, подав дополнительные документы о подтверждении доходов.

Согласно правилам банка, клиенты для уточнения причины блокировки должны обратиться к оператору, позвонив с финансового номера в контакт-центр: 0800210800.

Далее будут доступны два варианта для разблокировки карты, что будут зависеть от причины, по которой она была заблокирована. Если она простая — ее можно разблокировать через контакт-центр, если серьезная — исключительно через обращение в отделение банка.

Для тех клиентов, которые находятся за пределами страны, связаться с банком можно следующим путем:

  • по номеру: 0442478418;
  • через веб-звонок;
  • звонок через вайбер.

Ранее мы сообщали, что у клиентов Ощадбанка есть угроза натолкнуться на новую мошенническую схему. В финучреждении объяснили, как уберечь конфиденциальные персональные данные и деньги на собственных счетах.

Также писали, что в государственном Ощадбанке можно избежать лишних переплат за некоторые услуги. Так, в банке действуют бесплатные аналоги, которые позволят сэкономить.

Частые вопросы

Из-за каких операций Ощадбанк может заблокировать карты

Банк публично не разглашает, какие именно действия могут вызвать подозрения относительно легальности средств, чтобы недобросовестные клиенты не смогли их обойти. Однако, по словам экспертов, в целом подозрительными могут оказаться следующие платежи: несоответствие официальных доходов размеру расходов, непредоставление документов для подтверждения законности доходов для проверки, представление недостоверной информации, невозможность идентифицировать лицо, в интересах которого была проведена операция.

Что будет с заблокированными деньгами в Ощадбанке

Согласно нормам закона о финмониторинге, после блокировки счета и расторжения сотрудничества клиент имеет право вывести средства на счета в другие финучреждения. Для этого должен подать специальное заявление, указать реквизиты другого банковского счета, предоставить паспорт и идентификационный код.

Продолжительность процедуры вывода денег с заблокированных счетов Ощадбанка не может превышать 30 дней.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
