ПриватБанк даст некоторым клиентам зарядные станции: какие нужны карты
До 3 декабря 2026 года в государственном "ПриватБанке" пройдет розыгрыш приборов, которые помогут при отключениях электроэнергии. Участие в акции станет возможно для владельцев карт Mastercard ("Универсальная", "Универсальная Gold" или "Премиальная") с доступным лимитом по "Оплате частями" при соблюдении определенных требований.
О том, при каких условиях клиенты могут получить призы от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому ПриватБанк обещает зарядные станции и комплект Starlink
Как отмечают в банке, речь идет о совместной программе ПриватБанка и международной платежной системы Mastercard, которая предусматривает предоставление приборов для жизни при отключении света в случае совершения покупок через "Оплату частями".
Как сообщают в финучреждении, сезон выгодных покупок для клиентов продлится до 3 декабря 2026 года.
В рамках действия акции предполагается предоставление следующих подарков:
- Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Max — для одного победителя;
- Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 1800W 1024Wh — для двух победителей;
- Комплект Starlink Gen 3 Rev 4 (без аккаунта) — для трех победителей.
"Осень — сезон скидок, а покупки с "Оплатой частями" — это еще и приятные подарки. Регистрируйтесь в акции и получите шанс выиграть отличные призы. Среди них — зарядные станции EcoFlow и комплекты Starlink", — говорится в сообщении.
По официальным правилам, присоединиться к программе смогут владельцы трех типов карт Mastercard с доступным лимитом по "Оплате частями":
- "Универсальная";
- "Универсальная Gold";
- "Премиальная".
Кто и как может принять участие в акции ПриватБанка
Присоединиться к программе розыгрыша подарков может любой клиент, являющийся держателем карты Mastercard от ПриватБанка вышеуказанных типов с действующим сроком.
Клиенты должны выполнить несколько шагов:
- Зарегистрироваться в акционной программе;
- Купить любой товар с "Оплатой частями" с картой Mastercard.
В случае победы клиентам поступит сообщение с поздравлением. Все подарки пришлют победителям после завершения периода действия акции.
Также банк рассказал, как посмотреть список магазинов-партнеров по "Оплате частями", где можно приобрести в такой форме товары.
Какие условия сервиса "Оплатой частями"
В банке напомнили, что предложение покупки товаров в рассрочку под названием "Оплата частями" предусматривает следующие условия:
- Максимальный размер кредита достигает 500 000 грн;
- Минимальный размер составляет 300 грн;
- Процентная ставка (от размера кредита) 0,000001% ежемесячно;
- Срок действия договора составляет до 24 месяцев;
- Реальная годовая процентная ставка равна 0,000024%.
Проверить лимит можно в мобильном приложении "Приват24":
- открыв в меню "Сервисы";
- нажав на "Кредиты";
- и войдя в раздел "Оплата частями".
Клиенты вправе управлять сроком выплаты самостоятельно. Если платежей от магазина будет мало, то их можно будет увеличить до 25 с 1,9% от суммы покупки за каждый дополнительный месяц.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что владельцы "Карт для выплат" в ПриватБанке имеют возможность приумножить зачисления с услугой "Конверты". Такой сервис позволит получать 5% или 7% годовых на остаток от суммы 3 000 грн, пока деньги будут храниться на счете, в зависимости от уровня подписки.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в ПриватБанке действуют обновленные правила обслуживания карт Visa. Теперь клиенты должны тратить большую сумму, которая необходима для доступа к бесплатным сервисам. Те, кто не наберет минимального порога расхода, будут вынуждены платить за отдельные услуги.