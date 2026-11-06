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Главная Финансы ПриватБанк даст некоторым клиентам зарядные станции: какие нужны карты

ПриватБанк даст некоторым клиентам зарядные станции: какие нужны карты

Ua ru
6 ноября 2026 07:01
ПриватБанк подарит владельцам трех типов карт зарядные станции: что необходимо сделать Новини.LIVE
Карта ПриватБанка на фоне телефона. Фото: Новини.LIVE

До 3 декабря 2026 года в государственном "ПриватБанке" пройдет розыгрыш приборов, которые помогут при отключениях электроэнергии. Участие в акции станет возможно для владельцев карт Mastercard ("Универсальная", "Универсальная Gold" или "Премиальная") с доступным лимитом по "Оплате частями" при соблюдении определенных требований.

О том, при каких условиях клиенты могут получить призы от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк обещает зарядные станции и комплект Starlink

Как отмечают в банке, речь идет о совместной программе ПриватБанка и международной платежной системы Mastercard, которая предусматривает предоставление приборов для жизни при отключении света в случае совершения покупок через "Оплату частями".

Как сообщают в финучреждении, сезон выгодных покупок для клиентов продлится до 3 декабря 2026 года.

В рамках действия акции предполагается предоставление следующих подарков:

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  1. Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Max — для одного победителя;
  2. Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 1800W 1024Wh — для двух победителей;
  3. Комплект Starlink Gen 3 Rev 4 (без аккаунта) — для трех победителей.

"Осень — сезон скидок, а покупки с "Оплатой частями" — это еще и приятные подарки. Регистрируйтесь в акции и получите шанс выиграть отличные призы. Среди них — зарядные станции EcoFlow и комплекты Starlink", — говорится в сообщении.

По официальным правилам, присоединиться к программе смогут владельцы трех типов карт Mastercard с доступным лимитом по "Оплате частями":

  • "Универсальная";
  • "Универсальная Gold";
  • "Премиальная".

Кто и как может принять участие в акции ПриватБанка

Присоединиться к программе розыгрыша подарков может любой клиент, являющийся держателем карты Mastercard от ПриватБанка вышеуказанных типов с действующим сроком.

Клиенты должны выполнить несколько шагов:

  • Зарегистрироваться в акционной программе;
  • Купить любой товар с "Оплатой частями" с картой Mastercard.

В случае победы клиентам поступит сообщение с поздравлением. Все подарки пришлют победителям после завершения периода действия акции.

Также банк рассказал, как посмотреть список магазинов-партнеров по "Оплате частями", где можно приобрести в такой форме товары.

Какие условия сервиса "Оплатой частями"

В банке напомнили, что предложение покупки товаров в рассрочку под названием "Оплата частями" предусматривает следующие условия:

  • Максимальный размер кредита достигает 500 000 грн;
  • Минимальный размер составляет 300 грн;
  • Процентная ставка (от размера кредита) 0,000001% ежемесячно;
  • Срок действия договора составляет до 24 месяцев;
  • Реальная годовая процентная ставка равна 0,000024%.

Проверить лимит можно в мобильном приложении "Приват24":

  • открыв в меню "Сервисы";
  • нажав на "Кредиты";
  • и войдя в раздел "Оплата частями".

Клиенты вправе управлять сроком выплаты самостоятельно. Если платежей от магазина будет мало, то их можно будет увеличить до 25 с 1,9% от суммы покупки за каждый дополнительный месяц.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что владельцы "Карт для выплат" в ПриватБанке имеют возможность приумножить зачисления с услугой "Конверты". Такой сервис позволит получать 5% или 7% годовых на остаток от суммы 3 000 грн, пока деньги будут храниться на счете, в зависимости от уровня подписки.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в ПриватБанке действуют обновленные правила обслуживания карт Visa. Теперь клиенты должны тратить большую сумму, которая необходима для доступа к бесплатным сервисам. Те, кто не наберет минимального порога расхода, будут вынуждены платить за отдельные услуги.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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