Карта ПриватБанка в банкомате. Фото: Новини.LIVE

В украинском "ПриватБанке" в ноябре 2026 года по-прежнему действуют обязательные ограничения на объемы финансовых операций. В частности, клиенты не могут снимать в банкоматах и терминалах самообслуживания произвольные суммы наличных, если они превышают установленные лимиты.

О том, какие правила действуют в банке в ноябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что стоит знать об операциях с наличными в ПриватБанке в ноябре

Ограничения на снятие наличных средств в ПриватБанке и других украинских банках действуют в рамках требований Национального банка Украины (НБУ) и мер по безопасности и финансовому мониторингу.

Соответствующий вопрос об общегосударственном ограничении на выдачу наличных средств с личных счетов физических лиц регулирует постановление НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года.

Правила предусматривают, что клиент не может снять более определенной суммы за отдельный промежуток времени: в банке действует ограничение на сумму за одну операцию, а также на снятие в течение суток.

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Лимиты различаются в зависимости от того, где происходит снятие средств:

через банкомат/терминал;

в кассе банка;

в супермаркете, на АЗС, в аптеке и т. д.

В частности, в ноябре через кассу банка клиенты могут снять максимум 100 000 грн в день. В торговых точках — до 6 000 грн.

Снятие денег с карт других банков в ПриватБанке

По информации банка, предусмотрены лимиты на снятие средств через "ПриватБанк" с карт других банков. Сумма не может превышать 20 000 грн:

Через кассы банка такую сумму можно снять либо за один раз, либо в течение суток;

Через банкомат — либо за один раз, либо в течение трех часов.

При этом на такие карты со стороны других банков могут быть установлены индивидуальные ограничения.

Ограничения на снятие наличных за рубежом

Согласно правилам ПриватБанка, установлены лимиты на снятие наличных за пределами страны с гривневых карт — 12 500 грн (эквивалент) за семь календарных дней.

Также в ноябре 2026 года клиентам разрешено снимать деньги со своих валютных счетов не более определенной суммы: лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за рубежом составляет до 200 000 грн в эквиваленте в течение дня. Его увеличили в конце лета этого года по решению Национального банка. До этого действовало ограничение в 100 000 грн.

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