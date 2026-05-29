Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты в облгосадминистрациях: сколько получают чиновники

Зарплаты в облгосадминистрациях: сколько получают чиновники

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 14:30
Зарплаты в Украине: как изменились доходы в облгосадминистрациях за год
Работник в офисе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов обнародовало актуальные данные по средней заработной плате в областных госадминистрациях в Украине. За последний год численность работников государственных органов власти сократилась, а оплата труда выросла.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина, передают Новини.LIVE.

Как изменились зарплаты и число работников в госорганах

По данным ведомства, по состоянию на апрель 2026 года общее фактическое количество сотрудников госорганов власти составляло 165,8 тыс. человек. За последний год соответствующий показатель упал. В аналогичный период прошлого года работников насчитывалось на 1,6 тыс. человек больше.

Из имеющегося количества:

  • в госорганах центрального уровня (вместе с терорганами) — работают 108,6 тыс. человек;
  • в местных государственных/военных администрациях — 23,1 тыс. чел;
  • в органах судебной власти — 34,1 тыс. человек.
зарплати 2026 рік
Число работников в регионах. Источник: Минфин

По состоянию на апрель в среднем размер начисленной заработной платы сотрудников аппаратов госорганов центрального уровня составлял 60,7 тыс. грн. Сумма за последний год выросла. В аналогичный период прошлого года медиана зарплаты была на 3,5 тыс. грн ниже.

Читайте также:

В то же время, средний уровень оплаты труда в территориальных органах областного уровня сейчас составляет 36 тыс. грн, что на 2,6 тыс. грн выше по сравнению с апрелем предыдущего года.

По информации Минфина, в апреле размер средней зарплаты сотрудников областных государственных/военных администраций составляет 45,1 тыс. грн. Показатель почти на 10,3 тыс. грн выше аналогичного периода 2025 года.

В ведомстве отметили, что в зарплату госслужащих также входят единовременные выплаты, предусмотренные законодательством:

  • компенсация за неиспользованный отпуск;
  • материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов;
  • выходное пособие в случае увольнения;
  • другие разовые выплаты.

В связи с этим месячные показатели средней зарплаты могут колебаться.

зарплати 2026 рік
Зарплаты в регионах. Источник: Минфин

Что предлагают изменить для госслужащих в Украине

Также для госслужащих и работников органов местного самоуправления, которые занимаются международными проектами, грантовыми программами и техпомощью, могут ввести новые доплаты.

Согласно законопроекту №10284, который профильный комитет парламента рекомендовал принять во втором чтении и в целом, предусматривается усиление участия госструктур и громад в международных программах техпомощи и проектах трансграничного сотрудничества. Авторы инициативы предлагают введение дополнительных стимулов для специалистов.

В частности, документ позволит:

  • установление доплат за выполнение дополнительных нагрузок в случае сопровождения международных проектов и программ техпомощи;
  • привлечение к задачам специалистов со знанием иностранных языков и ориентированием в проектном менеджменте;
  • использование для финансирования международную техническую помощь, гранты Евросоюза, средства правительств и муниципалитетов других стран.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Госслужба занятости собрала ТОП-10 вакансий с самой высокой заработной платой. Согласно этим данным, размеры зарплат, которые готовы платить работодатели, стартуют с 8 647 грн и достигают 170 000 грн. В частности, больше всего предлагают операторам радиочастотного контроля, а меньше всего — работникам кинотеатров.

Еще Новини.LIVE писали, каким специалистам работодатели готовы в среднем платить зарплату до 80 000 грн. По данным портала Work.ua, на такие выплаты могут рассчитывать некоторые руководители отделов подбора персонала и финансовые директора. Кроме того, высоко оценена работа директоров по маркетингу.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации