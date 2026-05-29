Зарплаты в Украине: как изменились доходы в облгосадминистрациях за год

Зарплаты в облгосадминистрациях: сколько получают чиновники
Министерство финансов обнародовало актуальные данные по средней заработной плате в областных госадминистрациях в Украине. За последний год численность работников государственных органов власти сократилась, а оплата труда выросла.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина.
Как изменились зарплаты и число работников в госорганах
По данным ведомства, по состоянию на апрель 2026 года общее фактическое количество сотрудников госорганов власти составляло 165,8 тыс. человек. За последний год соответствующий показатель упал. В аналогичный период прошлого года работников насчитывалось на 1,6 тыс. человек больше.
Из имеющегося количества:
- в госорганах центрального уровня (вместе с терорганами) — работают 108,6 тыс. человек;
- в местных государственных/военных администрациях — 23,1 тыс. чел;
- в органах судебной власти — 34,1 тыс. человек.
По состоянию на апрель в среднем размер начисленной заработной платы сотрудников аппаратов госорганов центрального уровня составлял 60,7 тыс. грн. Сумма за последний год выросла. В аналогичный период прошлого года медиана зарплаты была на 3,5 тыс. грн ниже.
В то же время, средний уровень оплаты труда в территориальных органах областного уровня сейчас составляет 36 тыс. грн, что на 2,6 тыс. грн выше по сравнению с апрелем предыдущего года.
По информации Минфина, в апреле размер средней зарплаты сотрудников областных государственных/военных администраций составляет 45,1 тыс. грн. Показатель почти на 10,3 тыс. грн выше аналогичного периода 2025 года.
В ведомстве отметили, что в зарплату госслужащих также входят единовременные выплаты, предусмотренные законодательством:
- компенсация за неиспользованный отпуск;
- материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов;
- выходное пособие в случае увольнения;
- другие разовые выплаты.
В связи с этим месячные показатели средней зарплаты могут колебаться.
Что предлагают изменить для госслужащих в Украине
Также для госслужащих и работников органов местного самоуправления, которые занимаются международными проектами, грантовыми программами и техпомощью, могут ввести новые доплаты.
Согласно законопроекту №10284, который профильный комитет парламента рекомендовал принять во втором чтении и в целом, предусматривается усиление участия госструктур и громад в международных программах техпомощи и проектах трансграничного сотрудничества. Авторы инициативы предлагают введение дополнительных стимулов для специалистов.
В частности, документ позволит:
- установление доплат за выполнение дополнительных нагрузок в случае сопровождения международных проектов и программ техпомощи;
- привлечение к задачам специалистов со знанием иностранных языков и ориентированием в проектном менеджменте;
- использование для финансирования международную техническую помощь, гранты Евросоюза, средства правительств и муниципалитетов других стран.
