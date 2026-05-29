Зарплаты в Украине: как изменились доходы в облгосадминистрациях за год

Работник в офисе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов обнародовало актуальные данные по средней заработной плате в областных госадминистрациях в Украине. За последний год численность работников государственных органов власти сократилась, а оплата труда выросла.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина, передают Новини.LIVE.

Как изменились зарплаты и число работников в госорганах

По данным ведомства, по состоянию на апрель 2026 года общее фактическое количество сотрудников госорганов власти составляло 165,8 тыс. человек. За последний год соответствующий показатель упал. В аналогичный период прошлого года работников насчитывалось на 1,6 тыс. человек больше.

Из имеющегося количества:

в госорганах центрального уровня (вместе с терорганами) — работают 108,6 тыс. человек;

в местных государственных/военных администрациях — 23,1 тыс. чел;

в органах судебной власти — 34,1 тыс. человек.

Число работников в регионах. Источник: Минфин

По состоянию на апрель в среднем размер начисленной заработной платы сотрудников аппаратов госорганов центрального уровня составлял 60,7 тыс. грн. Сумма за последний год выросла. В аналогичный период прошлого года медиана зарплаты была на 3,5 тыс. грн ниже.

Читайте также:

В то же время, средний уровень оплаты труда в территориальных органах областного уровня сейчас составляет 36 тыс. грн, что на 2,6 тыс. грн выше по сравнению с апрелем предыдущего года.

По информации Минфина, в апреле размер средней зарплаты сотрудников областных государственных/военных администраций составляет 45,1 тыс. грн. Показатель почти на 10,3 тыс. грн выше аналогичного периода 2025 года.

В ведомстве отметили, что в зарплату госслужащих также входят единовременные выплаты, предусмотренные законодательством:

компенсация за неиспользованный отпуск;

материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов;

выходное пособие в случае увольнения;

другие разовые выплаты.

В связи с этим месячные показатели средней зарплаты могут колебаться.

Зарплаты в регионах. Источник: Минфин

Что предлагают изменить для госслужащих в Украине

Также для госслужащих и работников органов местного самоуправления, которые занимаются международными проектами, грантовыми программами и техпомощью, могут ввести новые доплаты.

Согласно законопроекту №10284, который профильный комитет парламента рекомендовал принять во втором чтении и в целом, предусматривается усиление участия госструктур и громад в международных программах техпомощи и проектах трансграничного сотрудничества. Авторы инициативы предлагают введение дополнительных стимулов для специалистов.

В частности, документ позволит:

установление доплат за выполнение дополнительных нагрузок в случае сопровождения международных проектов и программ техпомощи;

привлечение к задачам специалистов со знанием иностранных языков и ориентированием в проектном менеджменте;

использование для финансирования международную техническую помощь, гранты Евросоюза, средства правительств и муниципалитетов других стран.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Госслужба занятости собрала ТОП-10 вакансий с самой высокой заработной платой. Согласно этим данным, размеры зарплат, которые готовы платить работодатели, стартуют с 8 647 грн и достигают 170 000 грн. В частности, больше всего предлагают операторам радиочастотного контроля, а меньше всего — работникам кинотеатров.

Еще Новини.LIVE писали, каким специалистам работодатели готовы в среднем платить зарплату до 80 000 грн. По данным портала Work.ua, на такие выплаты могут рассчитывать некоторые руководители отделов подбора персонала и финансовые директора. Кроме того, высоко оценена работа директоров по маркетингу.