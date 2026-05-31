Главная Финансы Доплаты и "боевые" в ВСУ: сколько получат военные в июне

Дата публикации 31 мая 2026 16:30
Денежное обеспечение в ВСУ: какие доплаты и "боевые" получат военные в июне
Военные на задании, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года украинские военнослужащие получат денежное обеспечение и "боевые" доплаты за май. Сейчас система начисления выплат защитникам остается без изменений. Суммы, как и раньше, зависят от условий службы, уровня риска, выполняемых задач, пребывания в зоне боевых действий и других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько доплат и "боевых" получат защитники в июне.

Как начисляют выплаты военным

Механизм выплаты ежемесячного и единовременного денежного обеспечения регулируется рядом нормативных актов. В частности, это приказ Министерства обороны №260 от 7 июня 2018 года, которым утвержден порядок выплат военнослужащим и отдельным категориям лиц, приказ Минобороны №280 от 22 мая 2017 года по финансовому обеспечению подразделений ВСУ, а также решение министра обороны №183/уд от 16 января 2024 года.

Для военных рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, имеющих выслугу до одного года, гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения составляет 20 130,05 грн. Эта сумма является базовой и не включает премии, дополнительные надбавки или вознаграждения за участие в боевых действиях.

Какие доплаты получат защитники в июне

Размер так называемых "боевых" зависит от специфики службы и поставленных задач.

Доплату в 30 тысяч гривен получают военнослужащие, которые выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с приказами командования. Речь идет, в частности, о подготовке к боевым операциям, управление войсками, логистическое обеспечение, разминирование, противовоздушную оборону и охрану критической инфраструктуры.

Выплата в 50 тысяч гривен предусмотрена для представителей штабов, органов военного управления и командных структур, которые занимаются координацией работы подразделений, в том числе вне районов активных боевых действий.

Максимальное дополнительное вознаграждение — 100 тысяч гривен — начисляют военным, которые непосредственно выполняют задачи на передовой, работают в "серой зоне" или находятся на временно оккупированных территориях.

Отдельно для некоторых категорий военнослужащих действует накопительная доплата в размере 70 тысяч гривен. Она назначается тем, кто суммарно провел не менее 30 дней в районах ведения боевых действий или в тылу противника при выполнении специальных или боевых задач.

Также в июне отдельные военнослужащие могут рассчитывать на дополнительные выплаты — материальную помощь, оздоровительные средства и подъемную помощь.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинское правительство придумало, где взять деньги на выплаты военным. Средства кредита Евросоюза при этом не будут привлекать. Ведь в ЕС категорически против выделять кредитные деньги на содержание армии.

Также Новини.LIVE писали, сколько доплачивают военным на восстановлении. Для начисления выплат обязательно включение воинской части в состав действующих группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ. Кроме того, должен быть боевой приказ или распоряжение командира о выполнении боевых или специальных задач.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
