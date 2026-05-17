Отчисления из зарплаты: почему и когда работодатели могут забрать до 50% от заработка

Из зарплат украинцев могут вычесть до 50%: причины
С зарплат украинцев могут списывать от 30% до 50%. Таким правом наделены работодатели, чтобы вернуть авансы, компенсировать переплаты или возместить убытки, причиненные предприятию. Но даже в этих случаях работник должен получить по крайней мере половину своей зарплаты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области.
Причины отчислений
Отчисления из зарплаты работника — это законные действия работодателя, которая регулируется статьей 127 КЗоТ, отмечают в госструктуре. Это происходит, когда у работника возник долг перед работодателем. Например:
- ему выдали аванс в счет будущей заработной платы;
- ему выплатили большую сумму из-за счётной или бахгалтерской ошибки;
- если он не использовал или вовремя не вернул аванс для командировки или перевода;
- расходы на хозяйственные нужды, если работник соглашается с основаниями и суммой отчисления;
- предприятие понесло убытки из-за работника;
- отчисления за неотработанные дни отпуска, если работник увольняется раньше, чем завершил рабочий год, за который уже получил отпускные.
Эти ситуации — прямые основания для того, чтобы работодатель издал приказ или распоряжение об отчислении средств. Сделать это нужно не позднее одного месяца:
- со дня, когда истек срок возврата аванса;
- с момента выявления переплаты;
- со дня, когда возникла другая задолженность работника.
Тогда из зарплаты работника отчислят 20%.
Но бывают случаи, когда отчисления достигают 50% заработной платы. Для этого должно быть законодательное основание, исполнительные документы и т.п.
Какой должна быть зарплата с отчислением
В то же время работнику при любых условиях должны выплатить 50% его заработка. Кроме того, отчисления не производятся:
- из выходного пособия;
- из компенсационных выплат;
- из других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.
За работником, если он не согласен с отчислениями, остается право обжаловать действия работодателя.
