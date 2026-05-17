Главная Финансы Из зарплат украинцев могут вычесть до 50%: причины

Из зарплат украинцев могут вычесть до 50%: причины

Дата публикации 17 мая 2026 14:30
Отчисления из зарплаты: почему и когда работодатели могут забрать до 50% от заработка
Работник-энергетик, деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С зарплат украинцев могут списывать от 30% до 50%. Таким правом наделены работодатели, чтобы вернуть авансы, компенсировать переплаты или возместить убытки, причиненные предприятию. Но даже в этих случаях работник должен получить по крайней мере половину своей зарплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области.

Причины отчислений

Отчисления из зарплаты работника — это законные действия работодателя, которая регулируется статьей 127 КЗоТ, отмечают в госструктуре. Это происходит, когда у работника возник долг перед работодателем. Например:

  • ему выдали аванс в счет будущей заработной платы;
  • ему выплатили большую сумму из-за счётной или бахгалтерской ошибки;
  • если он не использовал или вовремя не вернул аванс для командировки или перевода;
  • расходы на хозяйственные нужды, если работник соглашается с основаниями и суммой отчисления;
  • предприятие понесло убытки из-за работника;
  • отчисления за неотработанные дни отпуска, если работник увольняется раньше, чем завершил рабочий год, за который уже получил отпускные.

Эти ситуации — прямые основания для того, чтобы работодатель издал приказ или распоряжение об отчислении средств. Сделать это нужно не позднее одного месяца:

  • со дня, когда истек срок возврата аванса;
  • с момента выявления переплаты;
  • со дня, когда возникла другая задолженность работника.

Тогда из зарплаты работника отчислят 20%.

Читайте также:

Но бывают случаи, когда отчисления достигают 50% заработной платы. Для этого должно быть законодательное основание, исполнительные документы и т.п.

Какой должна быть зарплата с отчислением

В то же время работнику при любых условиях должны выплатить 50% его заработка. Кроме того, отчисления не производятся:

  • из выходного пособия;
  • из компенсационных выплат;
  • из других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.

За работником, если он не согласен с отчислениями, остается право обжаловать действия работодателя.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, будет ли индексация зарплат в 2026 году. Госслужба статистики уже определилась с новым новый индексом инфляции, которым может повлиять на осовременивание зарплаты уже в июне. Зарплаты работников остаются на одном уровне с начала года.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые строители будут зарабатывать больше. Правительство одобрило новые правила, благодаря которым доходы строителей в сметах повысятся до рыночного уровня. Ожидается, что они будут получать от 30 000 — до 60 000 грн.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
