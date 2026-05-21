Зарплаты в Украине: как и кому будут индексировать выплаты в июне

В Украине индекс инфляции в апреле составил 101,4%, что позволит осуществить индексацию заработной платы в июне 2026 года. Известно, какие предусмотрены коэффициенты, суммы осовременивания выплат и базовые месяцы.

Как будут осовременены зарплаты в июне

Согласно действующим нормам законодательства, после обнуления индексации заработной платы с января текущего года впервые возможность осовременивания доходов могла возникнуть в апреле, однако не позволил индекс инфляции. Он за февраль не превысил требуемый порог индексации.

В мае возникла аналогичная ситуация, ведь индекс инфляции за март был меньше необходимого уровня.

По информации Госстата, новый показатель инфляции за апрель составляет 101,4%. В результате исчисления индекса потребительских цен (ИПЦ), определяемого нарастающим итогом в соответствии с базовым месяцем, он составляет 104,2. А это больше необходимого порога в 103%.

Учитывая это, зарплату за июнь 2026 года должны осовременить следующим образом:

Если брать январь как базовый месяц для расчета — 139,78 грн; Если брать февраль для расчета — 103,17 грн.

В то же время есть важный нюанс: для граждан, отработавших месяц неполностью или работающих неполное рабочее время, сумма индексации будет определяться из расчета полного рабочего времени, а выплачиваться пропорционально отработанному времени или занятости.

Как планируют изменить подход в индексации зарплаты

На днях Кабинет министров доработал инициативу "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" №1078. Она позволит привести в соответствие с действующими требованиями законодательства перечень доходов, подлежащих осовременению и не относятся к объектам индексации.

Правительство предлагает начислять индексацию при следующих обстоятельствах:

за проделанную работу сверх нормы;

при наличии пособия по безработице за неполный месяц;

в случае роста тарифных ставок (клада) за счет дополнительных коэффициентов и доплат, имеющих непостоянный характер;

в случае возобновления выплаты пособия по безработице;

в случае назначения стипендии выплаты по безработице в одном месяце с повышением суммы;

если произошел переход из одного вида соцстипендии на другой.

Кроме того, правительство определило ответственных за расчет индексов потребительских цен для осуществления индексации доходов населения.

