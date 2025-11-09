Видео
Україна
Ощадбанк обратился к клиентам с ВОТ — что важно знать

Ощадбанк обратился к клиентам с ВОТ — что важно знать

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 06:01
обновлено: 23:22
Ощадбанк обратился к клиентам на оккупированных территориях с важной информацией — детали
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали об альтернативных вариантах коммуникации с банком. Клиентам дали объяснения после поступления жалоб с временно оккупированных территорий (ВОТ) о невозможности пообщаться с представителями банка из-за отсутствия мобильной связи и работы мессенджеров.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблемы со связью клиентов Ощадбанка на ВОТ

Как отмечается в обращении, часть клиентов банка оказалась в изоляции из-за системной проблемы. Ситуация приобретает критический характер и требует немедленного вмешательства. Речь идет о гражданах с временно оккупированных территорий, которые несколько лет отрезаны от обычных способов связи. У клиентов нет Viber или мобильной связи.

"Когда мы набираем горячую линию в надежде на помощь, то слышим одно и то же: "Отправьте сообщение в Viber" или "Мы вам позвоним с авторизацией". Это не просто неуместный совет — это тупик. Это чувство полной заброшенности, когда государственный банк, который должен быть опорой, не может решить элементарную проблему информационного характера...", — говорится в сообщении.

Граждане выступили с просьбой провести инструктаж всех операторов горячей линии, чтобы не предлагали клиентам с ТОТ Viber или SMS, а создали альтернативу. В частности, есть потребность в авторизации через email.

Что рекомендуют в банке клиентам в оккупации

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировал на обращение, отметив, что операторы предлагают привычные каналы для связи, ведь большинство клиентов имеют доступ к своему номеру на вайбере.

Представитель финучреждения назвал альтернативу для осуществления контактов — назначение видеозвонка на сайте банка для дальнейших консультаций с сотрудником банка.

"Большинство клиентов, которые обращаются в контакт-центр, имеют доступ к своему номеру на вайбере, из-за чего операторы советуют комуницировать через него. Как альтернативу, рекомендуем назначить на сайте банка видеозвонок, и, пройдя идентификацию, консультант сообщит о возможности решения вашего вопроса дистанционно", — пояснил работник банка.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали, что с ноября клиентам Ощадбанка начали блокировать доступ к счетам. Это коснулось тех, кто проигнорировал процедуру видеоидентификации.

Также рассказывали, что в Ощадбанке объяснили, что не все могут правильно пройти процедуру видеоидентификации. В частности, граждане должны предоставить уведомление об отсутствии выплат от РФ.

Ощадбанк банки банковские карты оккупация банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
