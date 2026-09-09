Вакансии строителей: кому предлагают до 72 500 грн

Строитель на объекте. Фото: magnific.com

В 2026 году строительные профессии стали одними из самых высокооплачиваемых среди рабочих специальностей. В июле медианная зарплата в категории "Строительство / облицовочные работы" достигла 38 125 грн, а отдельным специалистам работодатели предлагали более 70 тыс. грн. Больше всего — фасадчикам, штукатурам и плиточникам, тогда как разнорабочим предлагали около 29 тыс. грн.

Об этом Новини.LIVE пишет со ссылкой на Минфин.

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Кому из строителей платят больше всего

В июле 2026 года самые высокие медианные зарплаты по вакансиям в сфере строительства и облицовочных работ были зафиксированы для специалистов с конкретными практическими навыками. Лидерами стали фасадчики — работодатели предлагали им в среднем 72 500 грн.

Штукатурам предлагали 71 250 грн, а плиточникам — 71 000 грн. Медианная зарплата каменщиков составляла 66 500 грн, маляров — 65 000 грн.

Строители в среднем могли рассчитывать на 55 000 грн, монтажники — на 47 500 грн, электрики — на 45 000 грн. Сварщикам предлагали 42 500 грн, а разнорабочим — 29 000 грн.

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Медианная зарплата всей категории "Строительство / облицовочные работы" составляла 38 125 грн — на 22% больше, чем годом ранее.

То есть фасадчику предлагают почти вдвое больше, чем медианная зарплата по всей строительной категории. Разница между самой высокой и самой низкой зарплатами в списке ещё больше: 72 500 грн против 29 000 грн.

Какие строительные вакансии самые популярные

Несмотря на разницу в оплате, больше всего объявлений работодатели размещают для разнорабочих, строителей, монтажников, фасадчиков и электриков. Также стабильно востребованы плиточники, каменщики, сварщики, маляры, сантехники и штукатуры.

Общее количество вакансий в этой категории за год практически не изменилось — прирост составил всего 1%. В то же время активность соискателей выросла на 11%, а среднее количество откликов на одно объявление увеличилось с пяти до шести.

То есть работодатели продолжают активно искать сотрудников, но ситуация на рынке уже не одинакова для всех специальностей. Квалифицированные мастера могут претендовать на значительно более высокую оплату, тогда как на вакансии без требований к узкой специализации конкуренция может быть выше.

В каких городах стало больше работы

Наиболее заметно количество строительных вакансий за год выросло в отдельных городах востока и юга Украины.

Лидером стал Кропивницкий, где количество объявлений увеличилось на 27%. В Днепре прирост составил 23%, в Полтаве — 16%, в Запорожье — 14%, в Николаеве — 13%, в Харькове — 8%, а в Сумах — 4%.

В то же время в некоторых западных и центральных городах вакансий стало меньше. В Киеве их количество сократилось на 12%, в Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице — на 10%, в Тернополе — на 8%.

Где кандидатам сложнее найти работу

Интересно, что там, где вакансий стало меньше, количество откликов зачастую, напротив, выросло.

Наибольший рост активности кандидатов зафиксировали в Ужгороде — +46%. Во Львове количество откликов выросло на 41%, в Хмельницком — на 29%, в Черновцах — на 27%, в Ивано-Франковске — на 19%. В Киеве и Чернигове прирост составил 21% и 26% соответственно.

Это может свидетельствовать об усилении конкуренции за рабочие места в западных и части центральных городов. Зато на востоке и юге увеличение количества вакансий не сопровождается таким же ростом откликов, поэтому работодателям там сложнее найти нужных людей.

Почему строителям повышают зарплаты

Один из главных факторов — дефицит работников с необходимой квалификацией. Компании вынуждены конкурировать за специалистов, а это напрямую влияет на уровень оплаты.

Для строительной сферы эта тенденция особенно заметна: зарплаты наиболее востребованных специалистов уже значительно превышают общую медианную зарплату по Украине, которая в июле составляла 30 500 грн.

В то же время высокие цифры в вакансиях не означают, что каждый работник гарантированно будет получать именно такую сумму. Медианная зарплата отражает среднее значение распределения предложений, а фактический доход зависит от опыта, квалификации, сложности работ, города и конкретного работодателя.

Для сравнения: ранее, в 2026 году, среди строительных специальностей также фиксировался существенный рост заработной платы. В частности, инженерам-строителям и монтажникам металлоконструкций в вакансиях предлагали около 50 000 грн, а кровельщикам — более 50 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят основные строительные материалы. За год цены в строительной сфере выросли на 23,1%, что сказывается на общих расходах на ремонт и строительство. В сентябре 2026 года мешок цемента весом 25 кг стоит около 180–200 грн, рядовой кирпич — 14–18 грн за штуку, а утеплитель — от 120 грн в зависимости от вида.

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