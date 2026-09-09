Вакансії будівельників: кому пропонують до 72 500 грн

Будівельник на об'єкті. Фото: magnific.com

Будівельні професії у 2026 році стали одними з найвигідніших серед робітничих спеціальностей. У липні медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" сягнула 38 125 грн, а окремим фахівцям роботодавці пропонували понад 70 тис. грн. Найбільше — фасадникам, штукатурам і плиточникам, тоді як різноробочим пропонували близько 29 тис. грн.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на Мінфін.

Реклама

Кому з будівельників платять найбільше

У липні 2026 року найвищі медіанні зарплати за вакансіями у сфері будівництва та облицювальних робіт зафіксували для фахівців із конкретними практичними навичками. Лідером стали фасадники — роботодавці пропонували їм у середньому 72 500 грн.

Штукатурам пропонували 71 250 грн, а плиточникам — 71 000 грн. Медіанна зарплата мулярів становила 66 500 грн, малярів — 65 000 грн.

Будівельники в середньому могли розраховувати на 55 000 грн, монтажники — на 47 500 грн, електрики — на 45 000 грн. Зварювальникам пропонували 42 500 грн, а різноробочим — 29 000 грн.

Читайте також:

Медіанна зарплата всієї категорії "Будівництво / облицювальні роботи" становила 38 125 грн — на 22% більше, ніж роком раніше.

Тобто фасаднику пропонують майже вдвічі більше, ніж медіанну зарплату по всій будівельній категорії. Різниця між найвищою та найнижчою зарплатами у списку ще більша: 72 500 грн проти 29 000 грн.

Які будівельні вакансії найпопулярніші

Попри різницю в оплаті, найбільше оголошень роботодавці розміщують для різноробочих, будівельників, монтажників, фасадників та електриків. Також стабільно шукають плиточників, мулярів, зварювальників, малярів, сантехніків і штукатурів.

Загальна кількість вакансій у категорії за рік майже не змінилася — приріст становив лише 1%. Водночас активність пошукачів зросла на 11%, а середня кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з п'яти до шести.

Тобто роботодавці продовжують активно шукати працівників, але ситуація на ринку вже не однакова для всіх спеціальностей. Кваліфіковані майстри можуть претендувати на значно вищу оплату, тоді як за вакансії без вимог до вузької спеціалізації конкуренція може бути більшою.

У яких містах побільшало роботи

Найпомітніше кількість будівельних вакансій за рік зросла в окремих містах сходу та півдня України.

Лідером став Кропивницький, де кількість оголошень збільшилася на 27%. У Дніпрі приріст становив 23%, у Полтаві — 16%, у Запоріжжі — 14%, у Миколаєві — 13%, у Харкові — 8%, а в Сумах — 4%.

Водночас у частині західних і центральних міст вакансій стало менше. У Києві їх кількість скоротилася на 12%, у Рівному, Львові, Івано-Франківську та Вінниці — на 10%, у Тернополі — на 8%.

Де кандидатам складніше знайти роботу

Цікаво, що там, де вакансій поменшало, кількість відгуків часто, навпаки, зросла.

Найбільший приріст активності кандидатів зафіксували в Ужгороді — +46%. У Львові кількість відгуків зросла на 41%, у Хмельницькому — на 29%, у Чернівцях — на 27%, в Івано-Франківську — на 19%. У Києві та Чернігові приріст становив 21% і 26% відповідно.

Це може свідчити про посилення конкуренції за робочі місця у західних та частині центральних міст. Натомість на сході та півдні збільшення кількості вакансій не супроводжується таким самим зростанням відгуків, тому роботодавцям там складніше знайти потрібних людей.

Чому будівельникам підвищують зарплати

Один із головних факторів — дефіцит працівників із потрібною кваліфікацією. Компанії змушені конкурувати за фахівців, а це безпосередньо впливає на рівень оплати.

Для будівельної сфери ця тенденція особливо помітна: зарплати найбільш затребуваних спеціалістів уже значно перевищують загальну медіанну зарплату по Україні, яка в липні становила 30 500 грн.

Водночас високі цифри у вакансіях не означають, що кожен працівник гарантовано отримуватиме саме таку суму. Медіанна зарплата показує середину розподілу пропозицій, а фактичний дохід залежить від досвіду, кваліфікації, складності робіт, міста та конкретного роботодавця.

Для порівняння, раніше у 2026 році серед будівельних спеціальностей також фіксували суттєве зростання оплати. Зокрема, інженерам-будівельникам та монтажникам металоконструкцій у вакансіях пропонували близько 50 000 грн, а покрівельникам — понад 50 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують основні будівельні матеріали. За рік ціни у будівельній сфері зросли на 23,1%, що впливає на загальні витрати на ремонт і будівництво. У вересні 2026 року мішок цементу вагою 25 кг коштує близько 180–200 грн, рядова цегла — 14–18 грн за штуку, а утеплювач — від 120 грн залежно від виду.

Також Новини.LIVE повідомляли, які трудові гарантії мають працюючі батьки. Законодавство передбачає для них додаткові відпустки, перерви для годування дітей, а в окремих випадках — обмеження щодо надурочних робіт і відряджень. Деякі категорії працівників також мають додатковий захист від звільнення.