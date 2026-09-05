Права работников с детьми в 2026 году: какие трудовые гарантии есть у родителей и что запрещено работодателям

Работающая мама с ребенком. Фото: Magnific

Многие родители совмещают работу и воспитание детей. Поэтому для них важно, чтобы работодатель учитывал их семейные обстоятельства. Украинское законодательство предусматривает для таких работников дополнительные отпуска, перерывы, ограничения на сверхурочную работу и командировки, а в отдельных случаях — особую защиту от увольнения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения.

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Перерывы для кормления ребенка

Женщины, имеющие ребенка в возрасте до полутора лет, имеют право не только на обычный перерыв для отдыха и питания. Статья 183 КЗоТ предусматривает дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы должны предоставляться не реже чем каждые три часа и длиться не менее 30 минут. Если детей двое или более, продолжительность каждого перерыва должна составлять не менее часа.

Важно, что это время входит в рабочее и оплачивается по среднему заработку. Конкретный график перерывов согласовывается с работодателем и профсоюзом, если таковой имеется, при этом учитываются пожелания матери.

Дополнительные дни отпуска для родителей

Для работников, воспитывающих детей, предусмотрены и дополнительные оплачиваемые отпуска. В частности, один из родителей может получить до 10 календарных дней дополнительного социального отпуска в год, а при определенных обстоятельствах общая продолжительность может достигать 17 дней. Право на него, в частности, имеют родители, воспитывающие двух или более детей в возрасте до 15 лет, ребенка с инвалидностью, а также одинокие матери или отцы.

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Отдельно предусмотрен отпуск для усыновителей. Он может длиться 56 календарных дней, а при усыновлении двух и более детей — до 70 дней. Существует также отпуск в связи с рождением ребенка продолжительностью до 14 календарных дней. Им может воспользоваться отец ребенка, а в предусмотренных законом случаях — другой совершеннолетний член семьи, который фактически ухаживает за ребенком.

Когда работодатель не может задерживать родителей после работы

Беременных женщин и матерей, воспитывающих детей до 3 лет, нельзя привлекать к ночным, сверхурочным работам, работе в выходные дни или направлять в командировку. Если же у работника есть ребенок в возрасте от 3 до 14 лет или ребенок с инвалидностью, привлечение к сверхурочной работе или командировке возможно только с его согласия.

По каким причинам нельзя отказать в работе

Отдельные гарантии действуют уже на этапе трудоустройства. Работодатель не имеет права отказывать женщине в приеме на работу или уменьшать ей заработную плату из-за беременности или наличия ребенка в возрасте до трех лет. Для одиноких матерей защита распространяется на случаи, когда они воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Если человеку отказали в приеме на работу по таким причинам, он может потребовать письменного объяснения причины отказа. Такое решение можно обжаловать в суде.

Кого защищают от увольнения

Работодатель не может уволить по собственной инициативе беременную женщину, женщину, имеющую ребенка до 3 лет, а в предусмотренных законом случаях — до 6 лет. Защита также распространяется на одиноких матерей и отцов, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Исключением является полная ликвидация предприятия. Но даже в этом случае работнику должны обеспечить обязательное трудоустройство. Гарантии действуют и после окончания срочного трудового договора. Если договор истек, работодатель в предусмотренных законом случаях обязан трудоустроить работника. На период поиска новой работы за ним сохраняется средняя заработная плата, но не более чем на три месяца.

Льготы касаются не только матерей

Важно, что социальные гарантии в сфере труда не ограничиваются только женщинами. Статья 186-1 КЗоТ распространяет предусмотренные законодательством гарантии и льготы на других работников, которые фактически выполняют семейные обязанности. Речь идет, в частности, о родителях, воспитывающих детей без матери, опекунах и попечителях, приемных родителях и родителях-воспитателях.

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