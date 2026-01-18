Пенсионеры должны подать справку о доходах — для чего нужна и как получить

Пожилая женщина с бумагами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторым пенсионерам может понадобиться документ с подтверждением доходов. Соответствующую справку требуют в ряде случаев для осуществления финансовых операций и получения права на помощь от государства.

Об этом говорится в пояснении на официальном сайте Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама

Читайте также:

Когда пенсионерам необходимо подтвердить свои доходы

По информации Минсоцполитики, документ с подтверждением доходов от пенсионеров может понадобиться в разных жизненных ситуациях. В основном такую справку могут потребовать при следующих обстоятельствах:

При получении пенсионного удостоверения; В случае процедуры оформления льгот и субсидий; Во время запроса на назначение государственной помощи; В случае выезда за границу; При переводе пенсионных выплат за пределы страны.

В ведомстве отметили, что для пожилых людей предусмотрели несколько вариантов, как получить соответствующую справку. Подать запрос на выдачу такого документа можно онлайн:

на портале Пенсионного фонда, где доступны электронные услуги;

на Едином портале государственных услуг "Дія".

Также справку можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ.

Как пенсионерам получить справку дистанционно

Если гражданину пенсионного возраста необходим документ с подтверждением доходов, загрузить его можно на собственный персональный компьютер, выполнив несколько шагов.

Заказ справки на портале ПФУ

Необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда:

путем получения квалифицированной электронной подписи (КЭП), через BankID или "Дія.Підпис";

выбрать пункт "Запрос на получение е-документов" в разделе "Коммуникации с ПФУ";

нажать на кнопку "Справка о доходах пенсионера";

внести данные в форму, выбрав период, за который необходим отчет;

нажать пункт "Отправить в ПФУ".

После этого гражданин может проверить статус поданного запроса в специальном разделе "Мои обращения". Такая опция доступна на панели слева.

Запрос на предоставление справки через портал "Дія"

Для того, чтобы получить документ о доходах на портале "Дія", гражданин должен авторизоваться с помощью КЭП/BankID/"Дію". Далее:

зайти в раздел "Услуги";

нажать на пункт "Пенсии, льготы и помощь";

выбрать кнопку "Справка о доходах пенсионера";

подтвердить запрос, нажав "Получить справку".

Ранее мы писали, как в 2026 году изменились пенсии и доплаты из-за повышения размера прожиточного минимума. В частности, минимальная пенсия для шахтеров выросла до 7785 грн.

Также рассказывали, как изменился размер доплаты для одиноких граждан пенсионного возраста. Сумму пересмотрели в связи с новыми показателями в госбюджете.