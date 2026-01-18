Пенсионеры должны подать справку о доходах — для чего нужна и как получить

Справка о доходах пенсионера 2026 — кто и зачем должен подать
В 2026 году некоторым пенсионерам может понадобиться документ с подтверждением доходов. Соответствующую справку требуют в ряде случаев для осуществления финансовых операций и получения права на помощь от государства.
Об этом говорится в пояснении на официальном сайте Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Когда пенсионерам необходимо подтвердить свои доходы
По информации Минсоцполитики, документ с подтверждением доходов от пенсионеров может понадобиться в разных жизненных ситуациях. В основном такую справку могут потребовать при следующих обстоятельствах:
- При получении пенсионного удостоверения;
- В случае процедуры оформления льгот и субсидий;
- Во время запроса на назначение государственной помощи;
- В случае выезда за границу;
- При переводе пенсионных выплат за пределы страны.
В ведомстве отметили, что для пожилых людей предусмотрели несколько вариантов, как получить соответствующую справку. Подать запрос на выдачу такого документа можно онлайн:
- на портале Пенсионного фонда, где доступны электронные услуги;
- на Едином портале государственных услуг "Дія".
Также справку можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ.
Как пенсионерам получить справку дистанционно
Если гражданину пенсионного возраста необходим документ с подтверждением доходов, загрузить его можно на собственный персональный компьютер, выполнив несколько шагов.
Заказ справки на портале ПФУ
Необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда:
- путем получения квалифицированной электронной подписи (КЭП), через BankID или "Дія.Підпис";
- выбрать пункт "Запрос на получение е-документов" в разделе "Коммуникации с ПФУ";
- нажать на кнопку "Справка о доходах пенсионера";
- внести данные в форму, выбрав период, за который необходим отчет;
- нажать пункт "Отправить в ПФУ".
После этого гражданин может проверить статус поданного запроса в специальном разделе "Мои обращения". Такая опция доступна на панели слева.
Запрос на предоставление справки через портал "Дія"
Для того, чтобы получить документ о доходах на портале "Дія", гражданин должен авторизоваться с помощью КЭП/BankID/"Дію". Далее:
- зайти в раздел "Услуги";
- нажать на пункт "Пенсии, льготы и помощь";
- выбрать кнопку "Справка о доходах пенсионера";
- подтвердить запрос, нажав "Получить справку".
Ранее мы писали, как в 2026 году изменились пенсии и доплаты из-за повышения размера прожиточного минимума. В частности, минимальная пенсия для шахтеров выросла до 7785 грн.
Также рассказывали, как изменился размер доплаты для одиноких граждан пенсионного возраста. Сумму пересмотрели в связи с новыми показателями в госбюджете.
