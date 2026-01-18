Пенсіонери мають подати довідку про доходи — для чого потрібна і як отримати

Жінка похилого віку з паперами. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деяким пенсіонерам може знадобитися документ із підтвердженням доходів. Відповідну довідку вимагають у низці випадків для здійснення фінансових операцій та отримання права на допомогу від держави.

Про це йдеться у поясненні на офіційному сайті Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Коли пенсіонерам необхідно підтвердити свої доходи

За інформацією Мінсоцполітики, документ з підтвердженням доходів від пенсіонерів може знадобитися у різних життєвих ситуаціях. В основному таку довідку можуть вимагати за таких обставин:

Під час отримання пенсійного посвідчення; У разі процедури оформлення пільг та субсидій; Під час запиту на призначення державної допомоги; У випадку виїзду за кордон; Під час переведення пенсійних виплат за межі країни.

У відомстві зауважили, що для людей похилого віку передбачили кілька варіантів, як отримати відповідну довідку. Подати запит на видачу такого документа можна онлайн:

на порталі Пенсійного фонду, де доступні електронні послуги;

на Єдиному порталі державних послуг "Дія".

Також довідку можна отримати, звернувшись у найближчий сервісний центр ПФУ.

Як пенсіонерам отримати довідку дистанційно

Якщо громадянину пенсійного віку необхідний документ з підтвердженням доходів, завантажити його можна на власний персональний комп'ютер, виконавши кілька кроків.

Замовлення довідки на порталі ПФУ

Необхідно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду:

шляхом отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), через BankID або "Дія.Підпис";

обрати пункт "Запит на отримання е-документів" у розділі "Комунікації з ПФУ";

натиснути на кнопку "Довідка про доходи пенсіонера";

внести дані у форму, обравши період, за який необхідний звіт;

натиснути пункт "Відправити до ПФУ".

Після цього громадянин може перевірити статус поданого запиту у спеціальному розділі "Мої звернення". Така опція доступна на панелі ліворуч.

Запит на надання довідки через портал "Дія"

Для того, щоб отримати документ про доходи на порталі "Дія", громадянин має авторизуватися за допомогою КЕП/BankID/"Дію". Далі:

зайти у розділ "Послуги";

натиснути на пункт "Пенсії, пільги та допомога";

обрати кнопку "Довідка про доходи пенсіонера";

підтвердити запит, натиснувши "Отримати довідку".

Раніше ми писали, як у 2026 році змінились пенсії та доплати через підвищення розміру прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальна пенсія для шахтарів зросла до 7785 грн.

Також розповідали, як змінився розмір доплати для самотніх громадян пенсійного віку. Суму переглянули у зв'язку з новими показниками у держбюджеті.