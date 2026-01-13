Пенсии и прожиточный минимум в Украине в 2026 году — как изменились суммы

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году повысился размер прожиточного минимума, от которого зависит пенсионное обеспечение украинских граждан. Известно, какие именно выплаты и надбавки изменятся, учитывая новый показатель.

Размер прожиточного минимума в 2026 году

Уровень прожиточного минимума, закрепленный в законе о Государственном бюджете, является базовой величиной, равной минимально необходимой стоимости набора продуктов питания, непродовольственных товаров/услуг на нормальное функционирование гражданина и удовлетворение ключевых потребностей.

В закон о главной смете правительство заложило рост соответствующего показателя для частичной компенсации повышения потребительских цен, которое прогнозируют на уровне 9,9%. От достаточного уровня социальных стандартов зависит поддержка наиболее уязвимых категорий населения.

Общий показатель прожиточного минимума вырос с 2920 грн до 3209 грн, а прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился с 2361 грн до 2 595 грн.

Показатели прожиточных минимумов. Источник: Минфин

Какие изменятся выплаты и надбавки из-за нового показателя

В частности, размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц считается гарантированной минимальной пенсией по возрасту. Ни один пенсионер в Украине не может получать пенсионную выплату меньше соответствующего показателя. Также он влияет на максимальную пенсию, равную десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

К уровню прожиточного минимума привязаны различные доплаты и повышения к пенсиям. Этот показатель в целом изменит:

Минимальные и максимальные пенсии; Доплаты за сверхурочный стаж; Надбавки для ветеранов войны; Повышение пенсий лицам с инвалидностью вследствие войны; Доплаты жертвам нацистских преследований; Обновит уровень пенсии за особые заслуги; Увеличит минимальные выплаты шахтерам; Размер выплат семьям военных в случае потери кормильца.

В частности, в 2026 году ежемесячная надбавка к пенсии для одиноких пожилых людей, нуждающихся в регулярной помощи и уходе, выросла с 944,4 грн до 1038 грн (40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Минимальная пенсионная выплата шахтерам выросла с 7000 грн в прошлом году до 7785 грн в 2026 году.

Доплата женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей, в соответствии с законом за особые заслуги, выросла с 873 грн до 910 грн.

Доплата за сверхнормативный стаж повысилась с 23,6 грн до 25,95 грн за каждый дополнительный год (не более 1% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

