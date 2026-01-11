Пенсии одиноких украинцев выросли — при каких условиях начислят дополнительно 1 тыс. грн

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В 2026 году для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи и уходе, предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии. В этом году ее размер повысился в связи с ростом прожиточного минимума для неработающих граждан.

О том, как изменилась соответствующая доплата, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Госбюджете-2026".

Что надо знать о надбавке одиноким пенсионерам

Речь идет о дополнительной поддержке граждан, которые не имеют трудоспособных родственников и отсутствует возможность полноценно обеспечивать свои ежедневные потребности.

Право на ежемесячную доплату имеют исключительно те граждане, которые вышли на пенсию по возрасту. Также предусмотрены другие условия для назначения соответствующей доплаты. А именно:

Возраст пенсионера пересек границу в 80 лет; Есть потребность в регулярном уходе, подтвержденная медицинским документом; Не получают пенсию по инвалидности/других видов выплат; У человека нет трудоспособных родственников, которые бы его содержали (взрослые дети, внуки и правнуки).

Как изменится надбавка к пенсии в 2026 году

Согласно нормам закона, размер доплаты для одиноких граждан должен составлять 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году показатель равнялся 2361 грн, что обеспечивало надбавку в размере 944,4 грн.

В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год прожиточный минимум вырос до 2595 грн, а следовательно, и размер доплаты повысился до 1038 грн. Таким образом, государственная поддержка выросла на 93,6 грн по сравнению с прошлым годом.

Для того, чтобы получить ежемесячную доплату, пенсионер должен выполнить несколько последовательных шагов. В частности, врачебно-консультативная комиссия (ВКК) должна установить необходимость постороннего ухода.

Для этого надо обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить соответствующий документ. Далее гражданин должен передать в органы Пенсионного фонда заявление на назначение доплаты и пакет документов:

украинский паспорт;

идентификационный код;

медицинское заключение о необходимости ухода;

документы с подтверждением отсутствия выплат по инвалидности.

После проверки материалов и при соответствии требованиям Пенсионный фонд должен назначить надбавку.

