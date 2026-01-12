Видео
Главная Финансы Минимальная пенсия в Украине — кому платят 7,8 тысячи гривен

Минимальная пенсия в Украине — кому платят 7,8 тысячи гривен

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 06:10
Минимальная пенсия — у кого из украинцев выросли выплаты до 7,8 тыс. грн в 2026 году
Пенсионеры за компьютером. Фото: Freepik

В Украине с 1 января 2026 года автоматически пересчитали минимальные пенсии нескольким категориям граждан. Известно, кому гарантированно будут начислять не менее 7,8 тыс. грн.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области в Telegram.

Читайте также:

Кому из украинцев будут платить минимальную пенсию в 7,8 тыс. грн

Как отмечают в ПФУ, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые показатели в рамках закона "О Госбюджете-2026", которым предусматривается повышение основных соцстандартов. Согласно им, вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на 234 грн, до 2 595 грн. Изменение показателя стало основанием для пересмотра минимально гарантированных размеров пенсий, которые зависят от прожиточного минимума.

В частности, с 1 января автоматически пересчитали минимальную пенсионную выплату шахтерам. Согласно правилам, наименьший размер выплат для такой категории лиц должен составлять в 80% от заработной платы независимо от места последней работы минимально в размере три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

Учитывая это, минимально возможная пенсия для таких лиц выросла с прошлогодних с 7000 грн до 7785 грн в 2026 году.

Кто из шахтеров имеет право на льготную пенсию

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях распространяется на граждан, которые, в частности:

  • работали в государственной военизированной аварийно-спасательной службе угольной отрасли, согласно Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах/работах с особо вредными и тяжелыми условиями;
  • добывали уголь, железную руду, руду цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд, при полном рабочем дне на подземных работах согласно Списку №1;
  • работали в шахтостроительных компаниях на подземных видах работ полный рабочий день по Списку № 1;
  • родных вышеуказанных категорий лиц.

Требования к страховому стажу:

  • мужчины должны иметь стаж в не менее 25 лет в (из которых минимум 10 лет на вышеупомянутых работах) после достижения 50 лет;
  • женщины при наличии стажа в минимум 20 лет, из которых минимум семь с половиной лет на указанных работах, после достижения 50-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в этом году некоторым пенсионерам могут перестать начислять пенсию. Соответствующие проблемы с соцвыплатами могут возникнуть по нескольким причинам.

Также рассказывали, кто из украинцев получит надбавки "за возраст" в 2026 году. Известно, пересмотрели ли размер ежемесячных компенсационный выплат.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
