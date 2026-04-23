Минимальная пенсионная выплата в 16 500 грн: кто получает в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получает минимальную пенсию в 16 500 грн в 2026 году. На такую ежемесячную выплату могут претендовать некоторые граждане из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой.

Кто получает минимальную пенсионную выплату в 16 500 грн

Соответствующий вопрос регулирует закон 1584-ІХ "О внесении изменений в закон "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Согласно ему, гражданам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, в отношении которых определена причинная связь группы инвалидности с аварией, утверждены государством минимальные гарантии по пенсиям с учетом:

надбавок;

повышений;

дополнительных пенсий;

целевой денежной помощи;

сумм индексации и других доплат;

компенсаций к пенсиям, кроме выплат за особые заслуги перед Украиной.

Нормы законодательства предусматривают определение минимального уровня пенсий в процентах от уровня средней зарплаты в Украине, с которой были уплачены страховые взносы за последний год. Речь идет о показателе в 20 653 грн, который сейчас является базой для осуществления расчетов. Речь идет о такой доле для гарантированной суммы выплаты в зависимости от группы инвалидности:

Читайте также:

для І группы — 100 процентов;

для ІІ группы — 80 процентов;

для ІІІ группы — 60 процентов.

Учитывая это, с марта 2026 года с учетом всех доплат и повышений минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью II группы выросла до 16 500 грн.

В ПФУ отмечают, что те, кто обращается за назначением пенсии в 2026 году, порядок исчисления пенсий особый. В частности, если гражданин имеет право на расчет выплаты из пятикратного размера минимальной зарплаты, то будет применен коэффициент 2,09334, что повлияет на конечную сумму выплат.

Кому предусмотрена ІІ группа инвалидности

Согласно правилам, II группу инвалидности (ЧАЭС) устанавливает специализированная радиологическая Медико-социальная экспертиза (МСЭК) для граждан с умеренным расстройством состояния здоровья, которые имеют ограничения в бытовых условиях.

Основанием для установления II группы инвалидности являются стойкие, выраженной тяжести функциональные нарушения в организме, приводящие, в частности, к ограничению:

способности к самостоятельному передвижению, только со вспомогательными средствами;

осуществления отдельных видов трудовой деятельности;

ориентации во времени/пространстве, только с помощью других лиц.

Справка МСЭК с причинной связью "ЧАЭС" является основанием для получения минимальной пенсии и льгот. Для оформления пенсионной выплаты необходимо обратиться в орган ПФУ, подав заявление и пакет документов, подтверждающих личность, страховой стаж, доход и особый статус.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что нормы законодательства позволяют некоторым людям выйти на пенсию раньше при меньшем количестве стажа до 60 лет. Так, оформить выплаты можно, в частности, если есть льготный стаж.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году государство усилило поддержку родных военных, погибших и пропавших без вести во время войны. Некоторые имеют право на большую минимальную гарантию на 3 900 грн. В 2026 году выплачивают 10 020 грн.