Пенсии в Украине: кто из женщин может оформить надбавку в 900 грн в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинское законодательство предусматривает начисление различных надбавок к пенсиям. В частности, известно, кому предусмотрена ежемесячная доплата от 35% до 40% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Кто имеет право на надбавку к пенсии в 40%

Как отмечают в ПФУ, на дополнительные выплаты на заслуженном отдыхе могут рассчитывать некоторые женщины. Право на надбавку регулирует закон 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Речь идет о государственной поддержке в виде надбавки за особые заслуги перед страной многодетным матерям, которые имеют от пяти детей, и воспитали их как минимум до шестилетнего возраста.

"...матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке", — говорится в ст. 1 пункта 6 закона.

Читайте также:

Согласно нормам закона, надбавку за особые заслуги устанавливают к пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет.

Размеры доплаты к пенсии и правила назначения

Сумма надбавки для многодетных матерей зависит от количества детей. Определяется в процентах от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. А именно:

За пять детей — 35%; За шесть детей — 36%; За семь детей — 37%; За восемь детей — 38%; За девять детей — 39%; За десять и более детей — 40%.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили до 2 595 грн, а потому размер доплат колеблется от 908 до 1038 грн.

Как отмечается в законе, размер надбавки должен меняться в случае пересмотра прожиточного минимума и определяется в рамках норм закона о Государственном бюджете на соответствующий год.

Что касается сроков назначения, то ПФУ может оформить надбавку к пенсии за особые заслуги с даты обращения при наличии подтверждающих документов.

В то же время в случае смерти лица, которому установлена надбавка к пенсии за особые заслуги, право на нее может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи.

Размер таких выплат определяет ПФУ в соответствии с законодательством и зависит от числа нетрудоспособных членов в семье:

один нетрудоспособный член семьи — 70% от надбавки;

двое и более нетрудоспособных лиц — 90%.

В случае если к заявлению будут приложены не все документы, терорган Пенсионного фонда должен сообщить заявителю, какие бумаги нужно подать дополнительно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что весной 2026 года выросла минимальная пенсия каждому нетрудоспособному члену семьи погибших и пропавших без вести военных на 5 100 грн. Теперь предусматривается сумма выплаты таким категориям в 12 810 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году повышенную выплату в 2 595 грн начисляют некоторым нетрудоустроенным украинцам. Право на доплаты имеют пенсионеры-чернобыльцы, которые проживали в зонах обязательного/добровольного отселения в период с 1986 до 1993 года.