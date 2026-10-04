Ощадбанк предоставит денежные сертификаты: кто может получить 10 000 грн

Банковская карта Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

До 31 декабря 2026 года в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" будет проходить акция по предоставлению денежных сертификатов на сумму от 10 000 грн. Вознаграждения смогут получить клиенты, которых банк обслуживает по специальной премиальной программе, предусматривающей дополнительные возможности, эксклюзивный и высокий уровень комфорта.

О том, кто сможет получить право на вознаграждение, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому Ощадбанк предоставит денежные сертификаты

Как отмечается, банк отмечает десятилетие действия премиального банковского обслуживания Oschadbank Premium Banking для клиентов, которые ценят высокие финансовые стандарты и персональный сервис.

По этому поводу Ощадбанк предоставит особые подарки владельцам премиальных платежных карт высочайшего уровня от международной системы Mastercard.

"Уже десять лет Oschad Premium создает для своих клиентов особый опыт — с персональным обслуживанием, привилегиями и возможностями, которые добавляют комфорта повседневным делам и открывают новые впечатления. По случаю юбилея Oschadbank Premium мы подготовили подарки для владельцев карт Mastercard World Elite", — говорится в сообщении.

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Какие подарки будут доступны в Ощадбанке

Согласно акционной программе, банк разыграет сертификаты Giftmall номиналом 10 000 грн. Ожидается, что ежемесячно будут выбирать по 10 клиентов, всего — 30 за весь период акции.

Также предусмотрены сертификаты на путешествия номиналом 50 000 грн. Клиенты смогут выбрать отдых в одном из пяти предложенных гостиничных комплексов страны или использовать сертификат на поездку в другой комплекс в регионах или за пределами страны.

Как принять участие в праздничной программе Ощадбанка

Согласно правилам, от клиентов не требуется отдельной регистрации. Возможность выиграть сертификат дадут расчеты картой Mastercard World Elite от Ощадбанка на сумму от 30 000 грн в течение каждого месяца.

Такая сумма гарантирует один шанс на выигрыш. Их можно увеличить, если:

Оформить новую карту Mastercard World Elite — дополнительный шанс. Начать совершать расчеты кредитными средствами на любую сумму — еще один шанс.

В случае выполнения обоих дополнительных условий граждане смогут получить три шанса в ежемесячном розыгрыше. Обязательным условием для всех участников является соблюдение минимальной суммы расходов в течение акционного месяца.

Акция, приуроченная к 10-летию Oschad Premium, продлится до 31 декабря 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Ощадбанк обновил договор об обслуживании граждан. Осенью новая редакция документа вступила в силу. Речь идет об обновленных общих правилах пользования услугами. В частности, банк обновил механизм взимания комиссий.

Также Новини.LIVE писали о том, какие в Ощадбанке есть незаметные комиссии. Всего насчитывается как минимум семь финансовых операций, из-за которых можно переплатить лишнее. В частности, денежные переводы через "Ощад 24/7" являются бесплатными, однако такая же операция в терминалах обойдется в определенную сумму.