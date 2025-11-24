Отмена выплат на детей из-за покупки валюты — законны ли действия ПФУ

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В Украине Пенсионный фонд может прекращать начисление выплат для одиноких матерей и малообеспеченных в случае покупки определенной суммы иностранной валюты. Юристы объяснили, в каких случаях могут отказать в помощи и как действовать в таких ситуациях.

Об этом говорится на портале "Юристи.ua".

Отказ в выплатах одиноким матерям на детей из-за покупки валюты

Как следует из одного из сообщений, женщине, которая является внутренней переселенкой, ПФУ отказал в переназначении пособия на детей как одинокой матери и малообеспеченной. Это произошло после покупки иностранной валюты от полученного перевода на сумму, превышающую разрешенный лимит.



"Я переселенка с двумя детьми. Переподала документы на малообеспеченную и одинокую маму. Мне отказали, поскольку я оформила покупку на более 50 тыс. грн. За эти полгода мне перевели деньги, и я поменяла их на валюту в банке на сумму 59 тыс. грн. Могут ли мне отказать из-за этого? Как можно добиться выплат?" — говорится в обращении на портале.

Законны ли действия со стороны ПФУ и как возобновить выплаты

По информации экспертов, для ПФУ вышеуказанный факт является законным основанием для отказа в переназначении выплат, однако есть важные нюансы относительно того, как именно осуществлялась покупка валюты.

Согласно постановлению правительства №632, соцпомощь малообеспеченным и одиноким матерям не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил покупку товаров, работ, услуг или валюты на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Однако обращают внимание на способ покупки финансового актива. Если человек за один раз поменял 59 тыс. грн на доллары/евро в банке, то отказ является правомерным, ведь превышен лимит единовременной покупки.

В случае покупки валюты частями в течение полугода (например, по 10 тыс. грн ежемесячно), и в сумме накопилось 59 тыс. грн, то отказ может быть неправомерным, поскольку ограничение касается одноразовой покупки, а не суммарно за год.

Юристы объяснили, как действовать, если ПФУ отказал в переназначении выплат. Доступны два пути решения проблемы:

Обжалование (если покупка была сделана частями)

Если покупка валюты была осуществлена не одним платежом, то граждане имеют право обжаловать соответствующее решение. Для этого нужно взять выписку в банке, где указаны даты и суммы всех операций обмена. После этого нужно написать заявление на имя руководителя Управления соцзащиты с требованием пересмотреть дело, ссылаясь на то, что разовая покупка более 50 тыс. грн отсутствовала.

Назначение выплат через комиссию (при исключительных обстоятельствах)

По словам экспертов, даже если человек купил валюту одним платежом на 59 тыс. грн, в законодательстве содержатся исключения. Помощь могут назначить решением спецкомиссии, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Поскольку речь идет о внутренне перемещенном лице и матери двоих детей — это является весомым аргументом. Также основанием для назначения помощи может быть факт того, что средства были необходимы на медицинские услуги, образование или коммунальные услуги.

"Вам нужно доказать, что вы "сохранили" их в валюте, чтобы потом потратить на жизненно необходимые вещи. Вы отметили, что вам перевели деньги. Имейте в виду, что эти переводы также учитываются как доход. Если это переводы от родственников — это доход (частные переводы). Если это официальная помощь от международных фондов (ООН, Красный Крест) — она не учитывается в совокупный доход семьи и не облагается налогом", — добавили юристы.



