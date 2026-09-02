Укрэксимбанк прекращает выплаты ПФУ с 1 октября: что делать получателям

Украинские гривны в руках. Источник: Новини.LIVE

Украинцев предупредили об изменении порядка получения государственных выплат. Укрэксимбанк с 1 октября прекратит сотрудничество с Пенсионным фондом в части выплаты пенсий, субсидий, льгот и других социальных средств. Получателям необходимо до 15 сентября выбрать другой банк и сообщить ПФУ новые реквизиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому нужно сменить банк

Изменения касаются украинцев, которые получают от Пенсионного фонда выплаты через АО "Укэксимбанк". С 1 октября банк прекращает сотрудничество с ПФУ в части обслуживания соответствующих счетов.

Речь идет о получателях:

пенсий;

жилищных субсидий;

льгот;

других государственных социальных выплат.

При этом Пенсионный фонд не прекращает начисление самих выплат. Людям нужно лишь определиться с другим способом их получения, если они хотят и в дальнейшем получать средства через банковский счет.

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Что нужно сделать до 15 сентября

Получателям, которые пользуются Укрэксимбанком для получения выплат от ПФУ, необходимо до 15 сентября 2026 года выбрать другой уполномоченный банк.

После этого необходимо открыть счет в выбранном банковском учреждении и передать его реквизиты Пенсионному фонду Украины.

Для этого необходимо:

Выбрать другой уполномоченный банк. Открыть в нем счет для получения выплат. Подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другого социального пособия. Указать реквизиты нового счета.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляются пенсионные и другие государственные социальные выплаты, можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда.

Как передать новые реквизиты ПФУ

Заявление об изменении способа получения выплаты можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также можно обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ. При этом в заявлении необходимо указать реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке.

Таким образом, получателям не нужно ждать 1 октября. Новый счет и соответствующее заявление можно оформить заранее, чтобы после прекращения сотрудничества с Укэксимбанком выплаты продолжали поступать через другое банковское учреждение.

Что будет, если ничего не предпринять

Если получатель выплат через Укрэксимбанк до 15 сентября не выберет другой уполномоченный банк и не сообщит об этом Пенсионному фонду, сами выплаты не отменят.

В таком случае с 1 октября 2026 года средства будут выплачиваться через Укрпочту.

Поэтому тем, кто хочет получать пенсию, субсидию, льготу или другую государственную выплату именно на банковский счет, необходимо своевременно выбрать другое финансовое учреждение и передать ПФУ новые реквизиты.

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