Субсидию могут пересмотреть из-за депозита в банке: какая сумма будет иметь значение в 2026 году

Деньги и квитанция в руках. Фото: Новини.LIVE

Крупная сумма на депозите может повлиять на право украинцев на получение жилищной субсидии. В 2026 году Пенсионный фонд будет учитывать средства на банковских вкладах при проверке права на пособие. Если на депозитах семьи хранится больше разрешенной суммы, субсидию могут не назначить. Известно, какой лимит нельзя превышать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Какая сумма на депозите может создать проблемы

В 2026 году действует правило: если на 1-е число месяца, с которого человеку назначают субсидию, у кого-либо из членов домохозяйства или их семей на депозитном счете или нескольких счетах находится более 100 000 гривен, это может стать причиной для отказа в выплате. Точно так же учитываются облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 000 гривен.

При этом Пенсионный фонд учитывает не один конкретный депозит, а общую сумму средств на всех депозитных счетах. Например, у человека есть три вклада:

40 000 гривен;

35 000 гривен;

30 000 гривен.

По отдельности ни один из них не превышает максимальный лимит. Но вместе это 105 000 гривен, то есть больше установленного порога.

Читайте также:

Учитываются ли деньги на обычной карте

Здесь важно различать депозит и обычный текущий счет. Правило о суммах свыше 100 000 гривен касается именно средств на депозитном банковском счете или счетах. Поэтому не стоит считать, что любая крупная сумма на банковской карте автоматически лишает человека субсидии именно из-за этого критерия.

Например, если после получения зарплаты на текущем счете временно осталось 120 000 гривен, это не то же самое, что 120 000 гривен, помещенные на депозит. В то же время ПФУ проверяет финансовое положение домохозяйства комплексно. Есть и другие операции, которые могут повлиять на назначение субсидии.

Какие еще операции проверяют

При назначении субсидии значение может иметь не только сумма сбережений. Например, если в течение 12 месяцев до обращения человек совершил покупку недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, виртуальных активов или других товаров длительного пользования на сумму свыше 100 000 гривен, это также может повлиять на право на получение помощи.

Существует отдельное правило и в отношении валюты. Если за 12 месяцев до обращения человек приобрел наличную или безналичную иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму свыше 50 000 гривен, это тоже может стать основанием для отказа. Исключения предусмотрены, в частности, для валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских или образовательных услуг.

Также Пенсионный фонд проверяет наличие другого жилья, значительной задолженности за коммунальные услуги и некоторые другие обстоятельства.

Заберут ли субсидию, если на депозите стало более 100 тысяч

Речь идет о средствах, которые человек имеет на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия. Поэтому не стоит воспринимать эту норму так, будто любое пополнение депозита автоматически означает немедленное прекращение уже полученной помощи.

Какие есть исключения

Ограничение в отношении депозита не распространяется на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, молодежь, которая имела этот статус ранее, детские дома семейного типа и приемные семьи.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда новая работа члена семьи повлияет на субсидию. ПФУ учитывает доходы не за текущий месяц, а за определенный расчетный период. Поэтому после трудоустройства выплата может еще несколько месяцев оставаться без изменений, а новый доход повлияет на нее при следующем перерасчете.

Также Новини.LIVE рассказывали, как в сентябре может измениться размер субсидии. ПФУ автоматически пересчитывает выплаты, если среднемесячный доход семьи за новый период вырос или уменьшился более чем на 50%. При росте доходов субсидия может уменьшиться, а при снижении — увеличиться, и подавать новое заявление для этого не требуется.