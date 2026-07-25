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Главная Финансы Социальную помощь могут сократить: в ПФУ объяснили, кто и почему получит меньшие выплаты

Социальную помощь могут сократить: в ПФУ объяснили, кто и почему получит меньшие выплаты

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 14:35
Социальная помощь малообеспеченным: что будет с выплатами, если в семье есть совершеннолетний студент
Ребята за столом, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине даже во время войны продолжают оказывать государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. Однако мало кто знает, что выплаты могут сократить, когда ребенок достигает совершеннолетия и продолжает обучение.

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Как рассчитывается социальная помощь для малообеспеченных семей

Так, для расчета права на социальную помощь Пенсионный фонд учитывает не только реальные поступления, но и условный доход — за каждого совершеннолетнего студента, которому не выплачивают стипендию.

В госструктуре ссылаются на постановление Кабинета министров № 632 от 22 июля 2020 года, в котором указано, что дети до 23 лет без собственной семьи, обучающиеся по дневной или дуальной форме, остаются в составе семьи родителей при назначении государственной социальной помощи.

То есть совершеннолетие — это не повод для того, чтобы не учитывать сына или дочь при расчетах, ведь они по-прежнему являются частью домохозяйства.

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Как учитываются доходы, если в семье есть студент

Если в течение полугода, за которые учитываются доходы, у студента не было стипендии, ПФУ условно начисляет ему 25% минимальной заработной платы за каждый такой месяц. В 2026 году украинцам выплачивается минимальная заработная плата в размере 8 647 гривен. Таким образом, в формулу для расчета государственной социальной помощи будет вноситься по 2 161,75 гривен в месяц за каждого совершеннолетнего студента, не получающего стипендию.

Поскольку государственная выплата малообеспеченным семьям назначается при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума, семьи, в составе которых есть несовершеннолетние студенты без стипендии, могут быстро превысить порог, из-за чего в назначении социальной помощи будет отказано.

В случае, если студент получает стипендию, в расчет включается фактическая сумма стипендии, а не условные 25% минимальной зарплаты.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским семьям в 2026 году выплатят по 5 000 гривен. Речь идет о программе "Пакунок школяра", а денежная помощь предусмотрена для детей, которые 1 сентября станут первоклассниками. Выплату родители смогут потратить на покупку канцелярских товаров, одежды или других необходимых вещей, чтобы подготовить ребенка к школе.

Ранее Новини.LIVE, сообщали, что украинцев могут лишить социальной помощи из-за денежных переводов от родственников. Дело в том, что государственные выплаты — это разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и её среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев. В совокупный доход включаются различные виды поступлений, в том числе и переводы из-за рубежа.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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