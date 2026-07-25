Соцдопомога малозабезпеченим: що буде з виплатами, якщо в сім'ї є повнолітній студент

Юнаки за столом, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні навіть під час війни продовжують забезпечувати державною соціальною допомогою малозабезпечені сім’ї. Та мало хто знає, що виплати можуть скасувати, коли дитина стає повнолітньою й продовжує навчання.

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Як розраховується соцдопомога для малозабезпечених сімей

Так, для розрахунку права на соцдопомогу Пенсійний фонд враховує не лише реальні надходження, а й умовний дохід — за кожного повнолітнього студента, якому не платять стипендію.

У держструктурі посилаються на постанову Кабінету міністрів №632 від 22 липня 2020 року, у які вказано, що діти до 23 років без власної сім’ї, які навчаються за денною або дуальною формою, перебувають у складі сім'ї батьків під час призначення державної соціальної допомоги.

Тобто повноліття — це не причина для того, щоб сина чи доньку не враховувати під час розрахунків, адже вони продовжують бути частиню домогосподарства.

Читайте також:

Як враховуються доходи, якщо в сім'ї є студент

Якщо впродовж пів року, за які враховуються доходи, у студента не було стипендії, ПФУ умовно зараховує йому 25% мінімальної заробітної плати за кожен такий місяць. У 2026 році українцям платять мінімальну зарплату у розмірі 8 647 гривень. Тож у формулу для розрахунку державної соціальної допомоги вноситимуть по 2 161,75 гривень на місяць за кожного повнолітнього студента без стипендії.

Оскільки держвиплата малозабезпеченим сім'ям призначається за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим за прожитковий мінімум, родини, у складі яких є неповнолітні студенти без стипендії, можуть швидко перевищити поріг, за яким у призначенні соцдопомоги відмовлять.

У разі, якщо студент отримує стипендію, до розрахунку включають фактичну суму стипендії, а не умовні 25% мінімальної зарплати.

Як повідомляли Новини.LIVE, українським родинам у 2026 році виплатять по 5 000 гривень. Йдеться про програму Пакунок школяра, а грошова допомога передбачена на дітей, які 1 вересня стануть першачками. Виплату батьки зможуть витратити на купівлю канцелярії, одягу чи інших необхідних речей, щоб підготувати дитину до школи.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українців можуть залишити без соцдопомоги через грошові перекази від родичів. Річ у тім, що держвиплати — це різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців. У сукупний дохід вносять різні види надходжень, зокрема й перекази з-за кордону.