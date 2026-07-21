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Главная Финансы Переводы от родственников могут лишить государственной помощи: когда откажут в деньгах

Переводы от родственников могут лишить государственной помощи: когда откажут в деньгах

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 16:25
Денежные переводы от родственников проверят: кому могут сократить социальные выплаты
Приложение Приват24, деньги под рукой. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У многих украинцев есть родственники за границей, которые могут высылать им финансовую помощь. Здесь возникает вопрос: могут ли эти деньги повлиять на социальную помощь? Украинцы, оформляющие помощь малообеспеченным семьям, могут не знать, что при расчете доходов учитываются не только зарплата или пенсия. Учитываются также денежные переводы.

В каких случаях государственные выплаты могут уменьшить или отменить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Получатели помощи должны знать, что денежные переводы, которые семья получает из-за рубежа, официально входят в среднемесячный совокупный доход. Именно этот показатель используется для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как рассчитывается помощь

Размер помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев до обращения. Чтобы определить среднемесячный доход на одного человека, суммируют все доходы членов семьи за этот период, вычисляют среднемесячный показатель и делят его на количество членов семьи.

Что входит в совокупный доход

В совокупный доход учитываются различные виды поступлений, в частности денежные переводы, полученные из-за рубежа. Поэтому, если вы регулярно получаете средства от родственников или знакомых, эти суммы также будут учтены при расчете помощи.

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Порядок расчета среднемесячного совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи регулирует постановление Кабмина № 632 от 22 июля 2020 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, получающие базовую социальную помощь, могут одновременно оформить и пособие по безработице, если соответствуют условиям обеих программ. Эти выплаты не заменяют друг друга, поскольку относятся к разным видам государственной поддержки и назначаются по отдельным правилам.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменили порядок выплаты отдельных видов государственной помощи семьям с детьми. Отныне средства будут поступать на специальную "Дія.Картку", а также увеличена компенсация за "Пакет малыша" и установлены новые сроки для начисления выплат.

выплаты денежные переводы социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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