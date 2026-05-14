Социальная помощь одиноким матерям: как повлияет на выплату "пакет малыша"

Размер социальной помощи одиноким матерям в Украине определяется с учетом прожиточного минимума и дохода семьи. Денежная компенсация стоимости "пакета малыша" при этом не включается.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

Когда назначается социальная помощь одиноким матерям

Государственную помощь на детей могут получать одинокие матери и родители, которые воспитывают ребенка без второго родителя. Такое право также имеют одинокие усыновители при определенных условиях.

Выплаты назначаются, если человек не состоит в браке, а в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об одном из родителей или такая запись внесена органом ЗАГС по заявлению матери, отца или усыновителя в соответствии с установленной процедурой. Это правило распространяется и на документы о рождении, выданные за рубежом, если они легализованы согласно требованиям украинского законодательства.

Также помощь могут оформить мать или отец после смерти одного из родителей ребенка. Однако выплата предоставляется только при условии, что на ребенка не получают пенсию в связи с потерей кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь, предусмотренную для детей умершего кормильца.

Размер ежемесячного пособия определяют индивидуально. Его исчисляют как разницу между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека.

Влияет ли на выплату компенсация "пакета малыша"

Денежная компенсация за "пакет малыша" не влияет на назначение социальной помощи одиноким матерям.

Согласно правительственному порядку, утвержденному постановлением Кабмина от 4 февраля 2025 года №114, выплату компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи не включают в среднемесячный совокупный доход семьи при оформлении любых видов государственной социальной поддержки.

Таким образом, средства, полученные вместо "пакета малыша", не будут учитываться при определении размера пособия на детей для одиноких матерей или отцов.

