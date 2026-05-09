Бесплатный отдых в оздоровительном лагере: воспользоваться программой могут 7 категорий детей

Дети в лагере. Фото: Артек.UA/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году семь категорий детей в Украине смогут бесплатно оздоровиться и отдохнуть. Правительство выделило на эти цели 740 млн гривен. Ожидается, что около 30 тысяч детей смогут восстановить физическое и психологическое здоровье за счет государства.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов, передают Новини.LIVE.

Кто имеет право на бесплатный отдых

Право на отдых и оздоровление за счет государства имеют дети в возрасте от 7 до 18 лет из следующих категорий:

Дети ВПЛ. Дети военнослужащих (ВСУ, ГПСУ, Нацгвардии, ГСЧС, полицейских). Дети-сироты или лишенные родительской опеки. Дети участников боевых действий. Дети погибших защитников (или пропавших без вести). Дети, проживающие на линии боевого соприкосновения. Дети с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей.

Как получить бесплатную путевку

Чтобы воспользоваться этой возможностью, одному из родителей или законному представителю ребенка необходимо обратиться в местный орган социальной защиты. Для этого следует подать заверенные копии документов или предъявить их оригиналы для проверки.

После рассмотрения обращения орган соцзащиты выдает справку, подтверждающую право ребенка на получение соответствующих услуг.

Читайте также:

Получив этот документ, родители должны выполнить несколько шагов:

самостоятельно выбрать заведение для отдыха или оздоровления ребенка из перечня, обнародованного на сайте Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

отправить в выбранное заведение копии необходимых документов;

обратиться к руководству учреждения, чтобы получить подтверждение о возможности предоставления услуг;

заключить договор в день прибытия ребенка в заведение.

Оздоровительные услуги предоставляются в учреждениях, расположенных на западе Украины и в Международном детском центре "Артек". Продолжительность оздоровления составляет 21 день, тогда как отдых длится 14 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумму алиментов на детей надо платить с 1 мая в Украине. Минимальный размер составляет не менее 50% прожиточного минимума. Обязанность по уплате алиментов остается до совершеннолетия ребенка, а в отдельных случаях, предусмотренных законом, и после этого.

Также Новини.LIVE писали о льготах для детей участников боевых действий. Всего предусмотрено около десяти видов социальных гарантий. Все эти льготы предоставляются, пока ребенку не исполнится 18 лет, или до завершения им обучения.