Выплата 10,8 тыс. грн — еще в двух городах доступна помощь от БФ Право на защиту

Благотворительный фонд "Право на защиту" принимает заявки на выплату денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в еще двух украинских городах. Обратиться за помощью можно, предварительно заполнив заявку.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в Telegram.

Где доступна денежная помощь в январе

Приобщиться к программе помощи от УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" могут жители городов Полтава и Кременчуг. Согласно правилам, в 2026 году семьи смогут получить по 10,8 тыс. грн на каждого человека (по 3,6 тыс. грн за три месяца).

Организаторы принимают заявки на денежную помощь от граждан, которых война заставила переезжать в другие регионы или за границу:

От переселенцев, если переезд произошел не более шести месяцев назад; От беженцев, которые вернулись на родину, и есть документ о факте выезда.

При рассмотрении заявок организаторы будут обращать внимание на финансовое состояние претендентов. Доход на каждого человека в домохозяйстве не должен превышать сумму в 6,3 тыс. грн. Также могут отказать тем, кто за последние три месяца получал аналогичные выплаты.

Кроме того, необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:

Неполная семья, где мать/отец самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/имеют на содержании граждан, которым более 55 лет;

Семьи возглавляют люди старше 55 лет или воспитывают детей до 18 лет;

Семьи, где есть люди с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Правила регистрации в программе помощи

Как отметили организаторы, подавать заявки на получение выплат жители Кременчуг и Полтавы могут по электронной записи.

Сбор данных граждан будут проводить по несколько номеров в приемные дни. Заранее нужно подготовить такие документы:

паспорт/идентификационный код;

справка ВПЛ (при наличии);

банковский счет;

свидетельство о рождении (на каждого ребенка);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинские справки.

