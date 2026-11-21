Женщина с деньгами в кошельке. Фото: Новини.LIVE

После достижения 18-летия часть украинцев может и в дальнейшем получать государственные выплаты — в частности, пенсию в связи с потерей кормильца или социальную помощь. Отдельные выплаты сохраняются для студентов и детей-сирот до 23 лет, но для каждой программы действуют собственные требования к обучению, доходам и документам. Важно знать, куда обращаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие выплаты украинцы могут получать после 18 лет

Достижение совершеннолетия не означает, что человек автоматически теряет право на государственную финансовую поддержку. Законодательство предусматривает несколько видов выплат, которые при определенных обстоятельствах можно получать до 23 лет.

В частности, речь идет о:

пенсию в связи с потерей кормильца;

государственную помощь на детей одиноким матерям;

социальную помощь детям умершего кормильца, не имеющим права на пенсию.

В то же время сам факт обучения в колледже или университете не гарантирует получение денег. Для каждого вида поддержки установлены отдельные требования относительно формы обучения, доходов семьи и других обстоятельств.

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Кому будут продолжать выплаты до 23 лет

Пенсию в связи с потерей кормильца могут продолжать выплачивать совершеннолетним детям умершего человека. Для этого они должны учиться на дневной форме обучения в учебном заведении.

Право на такую поддержку сохраняется до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Отдельные условия предусмотрены для детей-сирот — они могут получать пенсию до 23 лет независимо от того, продолжают ли они обучение.

Размер выплаты зависит от пенсионных прав умершего кормильца и количества членов семьи, имеющих право на пособие. В частности, на одного нетрудоспособного члена семьи назначается 50 % пенсии по возрасту умершего, а на двух и более — 100 % такой пенсии, которую распределяют между получателями поровну.

Важно, что официальное трудоустройство студента само по себе не является основанием для прекращения выплаты пенсии. Если человек продолжает обучение по дневной форме и соответствует другим требованиям, он может и в дальнейшем получать выплаты.

Также закон учитывает перерыв между окончанием обучения в одном учебном заведении и поступлением в другое или между уровнями образования. Если он не превышает четырех месяцев, право на пенсию может сохраняться.

Помощь одиноким матерям

Еще один вид государственной поддержки может сохраняться после достижения ребенком 18-летнего возраста. Речь идет о пособии одиноким матерям, которое при определенных условиях продолжают выплачивать, если сын или дочь обучаются на дневной или дуальной форме обучения.

Такие средства можно получать до окончания обучения, но не дольше 23 лет. Право на помощь имеют родители, относящиеся к определенным законодательством категориям одиноких матерей, отцов или усыновителей. В случае смерти одного из родителей также действуют отдельные условия назначения этой выплаты.

Сумма определяется индивидуально с учетом доходов семьи. В 2026 году для совершеннолетнего ребенка, получающего образование, расчетный прожиточный минимум составляет 3 328 грн.

Именно из этой суммы вычитается среднемесячный доход семьи на одного человека. Поэтому 3 328 грн — это не гарантированная выплата для каждой семьи, а верхний предел расчета. Если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает соответствующий прожиточный минимум, пособие не назначается.

Для оформления необходимо подать заявление, декларацию о доходах и имущественном положении, свидетельство о рождении ребенка. Для совершеннолетних детей дополнительно может потребоваться справка из учебного заведения.

Социальная помощь детям умершего кормильца

Отдельно государство предусмотрело социальную помощь детям умершего кормильца, не имеющим права на соответствующую пенсию. Это касается случаев, когда умерший не имел необходимого страхового стажа для назначения пенсии.

Такая поддержка также может сохраняться после достижения 18 лет. Студенты дневной формы обучения имеют право получать её до завершения образования, но не дольше 23 лет. Для детей-сирот предусмотрена выплата до этого возраста независимо от обучения.

Размер пособия зависит от количества детей умершего кормильца. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Соответственно, ежемесячные суммы следующие:

на одного ребенка — 2 595 грн;

на двоих детей — 3 114 грн в общей сложности;

на троих и более детей — 3 892,50 грн в общей сложности.

В отличие от пособия одиноким матерям, эта социальная выплата назначается независимо от доходов семьи.

Для оформления необходимо подать заявление, свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти кормильца, а также подтверждение родственных связей и другие документы в зависимости от обстоятельств. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или через уполномоченного представителя местных властей. Также документы можно отправить по почте.

Когда могут прекратить выплаты после 18 лет

Право на государственную поддержку зависит от соблюдения установленных условий. В частности, выплаты могут быть прекращены, если студент заканчивает обучение, переходит на форму образования, не дающую права на пособие, или достигает 23 лет.

Для помощи одиноким матерям также важно материальное положение семьи. Если доходы превышают установленный уровень или семья перестает соответствовать другим критериям, выплату могут не продлить.

В то же время детям-сиротам пенсию в связи с потерей кормильца и соответствующую социальную помощь могут предоставлять до 23 лет даже без обучения.

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