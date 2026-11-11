Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Часть украинцев может остаться без пенсионных выплат из-за непрохождения повторного медицинского осмотра или невыполнения других обязательных требований. В частности, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности необходимо подтвердить свое право на государственную поддержку. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.

Об этом сообщил онлайн-ресурс "24Экономика", передают Новини.LIVE.

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Кому необходимо повторно подтвердить инвалидность

Наличие статуса лица с инвалидностью больше не означает автоматического получения пенсии без дополнительных проверок. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, должны пройти повторную медицинскую оценку в установленные сроки.

Если человек не выполнит это требование, Пенсионный фонд Украины может приостановить начисление средств на банковскую карту.

Как будет проходить освидетельствование

Во время повторной оценки специалисты будут учитывать не только медицинский диагноз, но и то, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека. В частности, будут проверять его трудоспособность и возможность самостоятельно выполнять обычные бытовые задачи.

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В то же время на период военного положения предусмотрены исключения. Если гражданин не может пройти оценку по уважительным причинам, пенсионные выплаты будут продолжаться до момента фактического проведения процедуры.

Такой порядок будет действовать не менее шести месяцев после окончания войны.

Как восстановить пенсию после приостановки выплат

Если пенсию приостановили из-за непрохождения оценки, это не означает, что человек окончательно лишился права на деньги.

Для возобновления выплат необходимо пройти требуемую процедуру оценки и предоставить актуальные медицинские документы. После проверки обстоятельств и подтверждения права на пенсию принимается решение о возобновлении начислений.

В то же время процесс может затянуться из-за значительной нагрузки на соответствующие комиссии.

Кто еще может остаться без пенсионных выплат

Повторная медицинская оценка — не единственное требование, невыполнение которого может привести к приостановке пенсии.

Украинцы, находящиеся за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря.

Также риск блокировки возникает, если пенсионер в течение шести месяцев подряд не снимает наличные и не использует пенсионную карту для расчетов. В таком случае банк может считать счет неактивным.

Чтобы этого избежать, достаточно регулярно пользоваться картой, например, оплачивать коммунальные услуги или покупать продукты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам будут доплачивать по 1 500 грн. Специальная выплата назначается на содержание нетрудоспособных родственников, если они не получают никакой помощи от государства. Воспользоваться правом на такую надбавку могут исключительно бывшие военные.

Также Новини.LIVE писали о том, кто может оформить пенсию в размере 80% от зарплаты. Речь идет о гражданах, имеющих статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Также право на повышенные выплаты гарантирует группа инвалидности, возникшая в результате этого события.