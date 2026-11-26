Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Уход за пожилыми родителями или больными родственниками отнимает немало времени и сил. Иногда ради этого даже приходится уходить с работы. В таких случаях можно рассчитывать на денежную помощь от государства, а при определенных условиях — еще и накапливать страховой стаж. Известно, кому государство готово платить за помощь близким, на какие суммы можно рассчитывать и как оформить выплату.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины № 859.

Реклама

Кому заплатят за уход за родственниками

Оформить ежемесячную выплату можно за уход за такими членами семьи:

пожилыми людьми с нарушениями памяти, мышления и других умственных функций;

людьми с инвалидностью I группы;

неизлечимо больными, которым трудно самостоятельно передвигаться или обслуживать себя;

детьми с инвалидностью;

детьми с отдельными тяжелыми заболеваниями, даже если инвалидность им еще не установлена.

Главное условие — родственники должны жить вместе и вести совместное хозяйство. Потребность человека в посторонней помощи должна быть подтверждена медицинскими документами и результатами оценки его состояния.

Сколько денег можно получить в 2026 году

Максимальная сумма ежемесячной компенсации в 2026 году составляет 3 209 гривен. Однако сколько именно денег получит лицо, осуществляющее уход, зависит от доходов его семьи за один квартал, предшествующий месяцу перед месяцем обращения. Выплату рассчитывают следующим образом: от 3 209 гривен вычитают среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи того, кто осуществляет уход.

Читайте также:

Например:

если доход составляет 1 000 гривен на человека, выплата составит 2 209 гривен;

если 2 000 гривен — 1 209 гривен;

если 3 000 гривен — 209 гривен.

Если доход превышает 3 209 гривен на одного члена семьи, в выплате откажут. А вот доходы человека, нуждающегося в уходе, с января 2026 года больше не проверяют.

Как оформить пособие на уход за родителями

Обратиться за выплатой можно в управление социальной защиты, местный совет, ЦНАП или через Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики. Необходимо подготовить два заявления: от человека, согласного ухаживать за родственником, и от того, кому требуется помощь. Также могут понадобиться паспорт, декларация о доходах и имуществе, документы об инвалидности или медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Кстати, в 2026 году для подтверждения необходимости ухода за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями и неизлечимо больными используется обновленная медицинская форма №080-4/о. Ранее выданные заключения остаются в силе до истечения срока их действия.

Решение о выплате принимается в течение 10 календарных дней после подачи документов. Деньги назначаются на 12 месяцев и выплачиваются ежемесячно.

По каким причинам могут отказать в выплате

Остаться без компенсации можно, если родственник уже получает определенные государственные выплаты на уход или пользуется услугами ухода на дому, паллиативного или стационарного ухода. Откажут и тем, кто оказывает услуги по уходу профессионально, получает соответствующую помощь за уход за человеком с психическим расстройством или имеет доходы, превышающие установленный предел.

Можно ли заработать страховой стаж за уход

Годы ухода за близким человеком могут быть зачтены в страховой стаж. Такое право имеют трудоспособные украинцы, которые остались без работы, ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или пенсионером, которому по состоянию здоровья требуется постоянная посторонняя помощь, и официально получают соответствующую выплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получить деньги на оплату услуг ЖКХ. Благотворители предоставляют помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи уязвимым домохозяйствам. Подать предварительную заявку можно до 25 ноября включительно, заполнив онлайн-анкету.

Также мы писали, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать участники боевых действий. Если прожиточный минимум для нетрудоспособных вырастет до 2 878 гривен, ежемесячная надбавка УБД увеличится с 648 до 719 гривен. Новый размер выплаты зависит от окончательного утверждения госбюджета.