Льготы для родителей УБД — на какие услуги предоставляется скидка и как оформить

Удостоверение и медаль УБД. Фото: УНИАН

В Украине члены семей участников боевых действий, в частности родители, имеют право на некоторые льготы. При этом закон четко определяет условия для получения социальных гарантий.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы могут оформить родители участников боевых действий.

Реклама

Читайте также:

В каких случаях родители УБД имеют право на льготы

Согласно закону Украины №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и актуальных правил Пенсионного фонда Украины, члены семей военнослужащих и участников боевых действий, которые имеют право обратиться за назначением льготы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о:

женах (мужьях), их несовершеннолетних детях (до 18 лет);

неженатых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лиц, проживающих вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживают за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособных родителей ;

; лиц, которые находятся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживают вместе с ним.

То есть, право на льготу имеют право родители УБД и в том случае, если они продолжают работать, но при условии совместного проживания.

Какие льготы могут получить родители УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает широкий пакет государственных льгот для участников боевых действий, а также членов их семей. Значительная часть этих гарантий касается расходов на жилье и коммунальные услуги.

В частности это:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на коммунальные услуги — электроэнергию, газ, другие виды коммунального обеспечения;

75% скидки на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

При начислении льгот государство применяет норматив жилой площади: 21 квадратный метр на каждого члена домохозяйства, а также дополнительные 10,5 м² на семью в целом. Именно в пределах этих норм и рассчитывается размер компенсации.

Для домохозяйств, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, закон устанавливает расширенные социальные гарантии. В таком случае 75% скидка на газ для отопления предоставляется уже с учетом удвоенной жилищной нормы — 42 м² на каждого члена семьи, который имеет право на льготы, плюс 21 м² дополнительно на семью.

В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки — 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Как родителям УБД оформить льготы

Члены семей УБД имеют право обратиться в орган ПФУ для получения льгот, если льготник не может самостоятельно обратиться по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.).

Для заполнения заявления нужно иметь следующие документы:

копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

паспорт матери/отца участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

свидетельство о рождении льготника;

свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанной в свидетельстве о рождении сына-льготника);

паспортные данные льготника;

идентификационный код льготника;

реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;

номера лицевых счетов за уплату коммуналки.

Также понадобятся данные о размере отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое оформляется льгота, в кв. м.

Ранее мы рассказывали, каким категориям украинцев автоматически начислят льготы на коммуналку.

Также узнавайте, на какие транспортные льготы имеют право участники боевых действий.