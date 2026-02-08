Льготы на коммунальные услуги — в ПФУ объяснили, кто из потребителей получит их автоматически

Деньги, калькулятор и квитанция. Фото: Новини.LIVE

В Украине часть граждан в 2026 году продолжает пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение привилегий будет определяться автоматически.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Льготы на коммуналку

Как пояснили в ПФУ, льготу на оплату коммунальных услуг гражданам предоставляют с учетом дохода семьи. Так, среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние полгода не должен превышать предельного уровня для налоговой соцльготы. В 2026 году это 4 660 гривен.

Доход для льгот вычисляется по данным от Государственной налоговой службы. Учитываются, в частности, доходы как льготника, так и его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

"После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, получавших их в 2025 году с учетом дохода, будет определено автоматически", — сказали в ПФУ.

Если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека превышает 4 660 грн, то льготник может обратиться за жилищной субсидией.

Что еще стоит знать

В 2026 году социальные стандарты изменились. Например, больше стали пенсии, соцвыплаты, также выросла минимальная зарплата — до 8 647 гривен. Из-за этого даже без смены работы или статуса часть льготников может превысить допустимый уровень дохода и рискует остаться без скидки на коммуналку.

