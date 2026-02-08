Видео
Главная Финансы Украинцам автоматически назначают льготы на ЖКУ — кто в списке

Украинцам автоматически назначают льготы на ЖКУ — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 19:40
Льготы на коммунальные услуги — в ПФУ объяснили, кто из потребителей получит их автоматически
Деньги, калькулятор и квитанция. Фото: Новини.LIVE

В Украине часть граждан в 2026 году продолжает пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение привилегий будет определяться автоматически.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Как пояснили в ПФУ, льготу на оплату коммунальных услуг гражданам предоставляют с учетом дохода семьи. Так, среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние полгода не должен превышать предельного уровня для налоговой соцльготы. В 2026 году это 4 660 гривен.

Доход для льгот вычисляется по данным от Государственной налоговой службы. Учитываются, в частности, доходы как льготника, так и его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

"После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, получавших их в 2025 году с учетом дохода, будет определено автоматически", — сказали в ПФУ.

Если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека превышает 4 660 грн, то льготник может обратиться за жилищной субсидией.

Что еще стоит знать

В 2026 году социальные стандарты изменились. Например, больше стали пенсии, соцвыплаты, также выросла минимальная зарплата — до 8 647 гривен. Из-за этого даже без смены работы или статуса часть льготников может превысить допустимый уровень дохода и рискует остаться без скидки на коммуналку.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые выехали за границу, все равно получают счета за коммунальные услуги. Известно, могут ли они получить перерасчет. Узнавайте также, для кого изменились правила оплаты коммуналки.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
