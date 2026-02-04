Пільги на проїзд у транспорті у лютому — що мають знати УБД

Військовий з грошима. Фото: Новини.LIVE

Учасників бойових дій (УБД) наділили різноманітними пільгами. Серед іншого, вони можуть не платити за проїзд у громадському транспорті.

Про це йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на проїзд УБД

Так, у лютому 2026 року за учасниками бойових дій залишиться мають право на безплатний проїзд:

у приміських поїздах;

у водному транспорті;

у всьому міському пасажирському транспорті;

в автомобільному транспорті загального користування у сільській місцевості;

в автобусах, які обслуговують приміські та міжміські маршрути, серед яких внутрішньорайонні, обласні й міжобласні.

Відстань та місце проживання на пільгу не впливають. Щоб отримати безкоштовну поїздку, пасажир повинен мати посвідчення УБД. Якщо пасажирський транспорт у місті обладнаний електронною системою оплати проїзду, то пільговику треба ще отримати безплатний електронний квиток.

Пільги УЗ

Укрзалізниця надає ветеранам та захисникам право на пільговий або безкоштовний проїзд у поїздах. Це стосуєься лише поїздок по Україні і, як значиться на сайті перевізника, таке право точно мають:

Учасники бойових дій — безплатну поїздку можна використати раз на два роки (туди й назад). Знижку на проїзд, яка складає 50% від вартості квитка, надають рааз на рік. Батьки військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби. У них є право на 50% знижку вартості проїзду у пасажирських поїздах усіх категорій та типів вагонів.

Пільгові квитки оформлюються на підставі посвідчення та талонних листів, які військовослужбовець отримує разом із документами. Такі талони діють впродовж декількох років.

