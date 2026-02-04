Відео
Головна Фінанси Пільги на проїзд у лютому для УБД — чи варто чекати змін

Пільги на проїзд у лютому для УБД — чи варто чекати змін

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 19:40
Пільги на проїзд у транспорті у лютому — що мають знати УБД
Військовий з грошима. Фото: Новини.LIVE

Учасників бойових дій (УБД) наділили різноманітними пільгами. Серед іншого, вони можуть не платити за проїзд у громадському транспорті.

Про це йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Пільги на проїзд УБД

Так, у лютому 2026 року за учасниками бойових дій залишиться мають право на безплатний проїзд:

  • у приміських поїздах;
  • у водному транспорті;
  • у всьому міському пасажирському транспорті;
  • в автомобільному транспорті загального користування у сільській місцевості;
  • в автобусах, які обслуговують приміські та міжміські маршрути, серед яких внутрішньорайонні, обласні й міжобласні.

Відстань та місце проживання на пільгу не впливають. Щоб отримати безкоштовну поїздку, пасажир повинен мати посвідчення УБД. Якщо пасажирський транспорт у місті обладнаний електронною системою оплати проїзду, то пільговику треба ще отримати безплатний електронний квиток.

Пільги УЗ 

Укрзалізниця надає ветеранам та захисникам право на пільговий або безкоштовний проїзд у поїздах. Це стосуєься лише поїздок по Україні і, як значиться на сайті перевізника, таке право точно мають:

  1. Учасники бойових дій — безплатну поїздку можна використати раз на два роки (туди й назад). Знижку на проїзд, яка складає 50% від вартості квитка, надають рааз на рік.
  2. Батьки військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби. У них є право на 50% знижку вартості проїзду у пасажирських поїздах усіх категорій та типів вагонів.

Пільгові квитки оформлюються на підставі посвідчення та талонних листів, які військовослужбовець отримує разом із документами. Такі талони діють впродовж декількох років.

Раніше ми розповідали про пільги, якими рідко користуються УБД. Так, не усі захисники знають, що їм доступні не тільки знижки на комунальні послуги. Ще писали, що змінилося у працевлаштуванні УБД у 2026 році. Відомо, про які правила варто знати захисникам. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
