Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы на проезд в феврале для УБД — стоит ли ждать изменений

Льготы на проезд в феврале для УБД — стоит ли ждать изменений

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 19:40
Льготы на проезд в транспорте в феврале — что должны знать УБД
Военный с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Участников боевых действий (УБД) наделили разнообразными льготами. Среди прочего, они могут не платить за проезд в общественном транспорте.

Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Реклама
Читайте также:

Льготы на проезд УБД

Так, в феврале 2026 года за участниками боевых действий останется право на бесплатный проезд:

  • в пригородных поездах;
  • в водном транспорте;
  • во всем городском пассажирском транспорте;
  • в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
  • в автобусах, обслуживающих пригородные и междугородные маршруты, среди которых внутрирайонные, областные и межобластные.

Расстояние и место жительства на льготу не влияют. Чтобы получить бесплатную поездку, пассажир должен иметь удостоверение УБД. Если пассажирский транспорт в городе оборудован электронной системой оплаты проезда, то льготнику надо еще получить бесплатный электронный билет.

Льготы УЗ

Укрзализныця предоставляет ветеранам и защитникам право на льготный или бесплатный проезд в поездах. Это касается только поездок по Украине и, как значится на сайте перевозчика, такое право точно имеют:

  1. Участники боевых действий — бесплатную поездку можно использовать раз в два года (туда и обратно). Скидку на проезд, которая составляет 50% от стоимости билета, предоставляют раз в год.
  2. Родители военных, которые погибли, умерли или пропали без вести во время службы. У них есть право на 50% скидку стоимости проезда в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.

Льготные билеты оформляются на основании удостоверения и талонных листов, которые военнослужащий получает вместе с документами. Такие талоны действуют в течение нескольких лет.

Ранее мы рассказывали о льготах, которыми редко пользуются УБД. Так, не все защитники знают, что им доступны не только скидки на коммунальные услуги. Еще писали, что изменилось в трудоустройстве УБД в 2026 году. Известно, о каких правилах стоит знать защитникам.

транспорт льготы УБД военнослужащие проезд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации