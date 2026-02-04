Льготы на проезд в транспорте в феврале — что должны знать УБД

Льготы на проезд в феврале для УБД — стоит ли ждать изменений
Участников боевых действий (УБД) наделили разнообразными льготами. Среди прочего, они могут не платить за проезд в общественном транспорте.
Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Льготы на проезд УБД
Так, в феврале 2026 года за участниками боевых действий останется право на бесплатный проезд:
- в пригородных поездах;
- в водном транспорте;
- во всем городском пассажирском транспорте;
- в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
- в автобусах, обслуживающих пригородные и междугородные маршруты, среди которых внутрирайонные, областные и межобластные.
Расстояние и место жительства на льготу не влияют. Чтобы получить бесплатную поездку, пассажир должен иметь удостоверение УБД. Если пассажирский транспорт в городе оборудован электронной системой оплаты проезда, то льготнику надо еще получить бесплатный электронный билет.
Льготы УЗ
Укрзализныця предоставляет ветеранам и защитникам право на льготный или бесплатный проезд в поездах. Это касается только поездок по Украине и, как значится на сайте перевозчика, такое право точно имеют:
- Участники боевых действий — бесплатную поездку можно использовать раз в два года (туда и обратно). Скидку на проезд, которая составляет 50% от стоимости билета, предоставляют раз в год.
- Родители военных, которые погибли, умерли или пропали без вести во время службы. У них есть право на 50% скидку стоимости проезда в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.
Льготные билеты оформляются на основании удостоверения и талонных листов, которые военнослужащий получает вместе с документами. Такие талоны действуют в течение нескольких лет.
