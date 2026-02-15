Пільги для батьків УБД — на які послуги надається знижка та як оформити

Посвідчення та медаль УБД. Фото: УНІАН

В Україні члени сімей учасників бойових дій, зокрема батьки, мають право на деякі пільги. Водночас закон чітко визначає умови для отримання соціальних гарантій.

Новини.LIVE розповідають, які пільги можуть оформити батьки учасників бойових дій.

У яких випадках батьки УБД мають право на пільги

Відповідно до закону України №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та актуальних правил Пенсійного фонду України, члени сімей військовослужбовців та учасників бойових дій, які мають право звернутися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги. Йдеться про:

дружин (чоловіків), їхніх неповнолітніх дітей (до 18 років);

неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

осіб, які проживають разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядають за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатних батьків ;

; осіб, які знаходяться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживають разом з ним.

Тобто, право на пільгу мають право батьки УБД й у тому разі, якщо вони продовжують працювати, але за умови спільного проживання.

Які пільги можуть отримати батьки УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає широкий пакет державних пільг для учасників бойових дій, а також членів їхніх сімей. Значна частина цих гарантій стосується витрат на житло та комунальні послуги.

Зокрема це:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на комунальні послуги — електроенергію, газ, інші види комунального забезпечення;

75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Під час нарахування пільг держава застосовує норматив житлової площі: 21 квадратний метр на кожного члена домогосподарства, а також додаткові 10,5 м² на сім’ю загалом. Саме в межах цих норм і розраховується розмір компенсації.

Для домогосподарств, що складаються виключно з непрацездатних осіб, закон встановлює розширені соціальні гарантії. У такому разі 75% знижка на газ для опалення надається вже з урахуванням подвоєної житлової норми — 42 м² на кожного члена сім’ї, який має право на пільги, плюс 21 м² додатково на родину.

Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Як батькам УБД оформити пільги

Члени сімей УБД мають право звернутися до органу ПФУ для отримання пільг, якщо пільговик не може самостійно звернутися з поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо).

Для заповнення заяви треба мати такі документи:

копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

паспорт матері/батька учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про народження пільговика;

свідоцтво про укладення шлюбу матері (у разі якщо прізвище матері відрізняється від її прізвища, зазначеного у свідоцтві про народження сина-пільговика);

паспортні дані пільговика;

ідентифікаційний код пільговика;

реквізити банківського рахунку пільговика для зарахування коштів;

номери особових рахунків за сплату комуналки.

Також знадобляться дані про розмір опалювальної та неопалювальної площі приміщення, на яке оформлюється пільга, у кв. м.

