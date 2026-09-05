Приостановка работы из-за ракетной угрозы: могут ли урезать зарплату за часы простоя

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Если из-за воздушной тревоги торгово-развлекательный центр был эвакуирован, работник не должен терять заработную плату за это время или бесплатно "наверстывать" пропущенные часы позже. Когда человек из-за закрытия ТРЦ и эвакуации не имеет возможности выполнять свою работу, для него может оформляться простой не по его вине. В таком случае закон предусматривает оплату этого периода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Когда время тревоги могут оформить как простой

Воздушная тревога может остановить работу магазина, кафе, кинотеатра или другого заведения в ТРЦ. Работников эвакуируют, доступ к торговым залам ограничивают, а оборудование, кассы, товары или другое рабочее имущество остаются внутри.

Если после перехода в укрытие человек не может продолжить выполнять свои должностные обязанности именно из-за таких обстоятельств, это может служить основанием для оформления простоя. Согласно определению Кодекса о труде, простой — это приостановка работы из-за отсутствия необходимых организационных или технических условий, форс-мажорных обстоятельств или других причин.

Важно и то, что работник не несет ответственности за ситуацию, когда работу невозможно продолжить из-за обстоятельств, возникших не по его вине.

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Сколько должны заплатить

Статья 113 Кодекса законов о труде устанавливает, что время простоя не по вине работника оплачивается не менее чем в размере двух третей тарифной ставки или должностного оклада. При этом коллективный договор может предусматривать более высокую выплату.

Существует также отдельная норма, касающаяся опасной для жизни и здоровья производственной ситуации. Работник имеет право отказаться от порученной работы, если возникла угроза его жизни или здоровью, сообщив об этом непосредственному руководителю или работодателю.

Если работать из укрытия все-таки можно

Не каждая воздушная тревога приводит к автоматическому простою для всех работников. Если человек может продолжать выполнять свои обязанности из безопасного места, в частности удаленно, то это уже не простой. Если он продолжает работать, в том числе за пределами помещения работодателя, такая деятельность считается работой и должна оплачиваться в соответствии с установленными условиями.

Поэтому здесь все зависит от конкретной ситуации. Например, продавец, оставшийся без доступа к кассе и товару из-за закрытия магазина, не может выполнять обычные обязанности продавца в укрытии. А работник, чьи задачи можно выполнять удаленно, может продолжить работу.

Должны ли отрабатывать часы в укрытии

Самое важное для работников ТР — то, что работодатель не может сказать: "После тревоги останешься подольше и отработаешь". Если из-за эвакуации был оформлен простой, эти часы уже имеют свой правовой статус.

Другая ситуация — когда после возобновления работы сотрудника привлекают к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня или в выходной день. Это должно происходить с соблюдением требований трудового законодательства, а не превращаться в бесплатное погашение "долга" за время воздушной тревоги.

Что должен сделать работодатель

Время, когда работа была приостановлена, необходимо должным образом оформить и отразить в учете рабочего времени. Порядок введения простоя и условия пребывания работников определяются, в частности, распорядительным документом работодателя. Поэтому работнику важно не оставлять такую ситуацию лишь на уровне устной договоренности.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько дней отпуска можно брать за свой счет. Во время военного положения ограничение в 30 календарных дней не действует, поэтому продолжительность такого отпуска работник и работодатель определяют по договоренности. Неоплачиваемый отпуск можно оформлять отдельными периодами, но руководитель имеет право отказать.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому оплачивают больничный в размере 100% зарплаты независимо от страхового стажа. Для большинства работников размер выплаты зависит от продолжительности стажа и составляет от 50% до 100% средней зарплаты. В то же время доноры лишились права на полную оплату больничных без стажа, а ранее приобретенную льготу можно использовать только в течение года после донации.