Зупинка роботи через ракетну небезпеку: чи можуть скоротити зарплату за години простою

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Якщо через повітряну тривогу торговельно-розважальний центр евакуювали, працівник не повинен втрачати зарплату за цей час або безкоштовно "наздоганяти" пропущені години потім. Коли людина через закриття ТРЦ та евакуацію не має можливості виконувати свою роботу, для неї може оформлюватися простій не з її вини. У такому разі закон передбачає оплату цього періоду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Коли час тривоги можуть оформити як простій

Повітряна тривога може зупинити роботу магазину, кафе, кінотеатру чи іншого закладу в ТРЦ. Працівників евакуюють, доступ до торгових залів обмежують, а обладнання, каси, товари чи інше робоче майно залишаються всередині.

Якщо після переходу в укриття людина не може продовжити виконувати свої посадові обов’язки саме через такі обставини, це може бути підставою для оформлення простою. За визначенням КЗпП, простій — це зупинення роботи через відсутність необхідних організаційних або технічних умов, невідворотну силу чи інші обставини.

Важливо й те, що працівник не відповідає за ситуацію, коли роботу неможливо продовжувати через обставини, які виникли не з його вини.

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Скільки мають заплатити

Стаття 113 Кодексу законів про працю встановлює, що час простою не з вини працівника оплачується щонайменше у розмірі двох третин тарифної ставки або посадового окладу. При цьому колективний договір може встановлювати більшу виплату.

Є й окрема норма щодо небезпечної для життя та здоров’я виробничої ситуації. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо виникла загроза його життю чи здоров’ю, повідомивши про це безпосереднього керівника або роботодавця.

Якщо працювати з укриття все-таки можна

Не кожна повітряна тривога призводить до автоматичного простою для всіх працівників. Якщо людина може продовжувати виконувати свої обов’язки з безпечного місця, зокрема дистанційно, тоді це вже не простій. Якщо вона продовжує працювати, у тому числі за межами приміщення роботодавця, така діяльність вважається роботою і має оплачуватися за встановленими умовами.

Тому тут усе залежить від конкретної ситуації. Наприклад, продавець, який залишився без доступу до каси й товару через закриття магазину, не може виконувати звичайні обов’язки продавця в укритті. А працівник, чиї завдання можна виконувати дистанційно, може продовжити роботу.

Чи мають відпрацьовувати години в укритті

Найважливіше для працівників ТР, щороботодавець не може сказати: "Після тривоги залишишся довше і відпрацюєш". Якщо через евакуацію був оформлений простій, ці години вже мають свій правовий статус.

Інша ситуація — коли після відновлення роботи працівника залучають до роботи понад установлену тривалість робочого дня або у вихідний. Це має відбуватися з дотриманням вимог трудового законодавства, а не перетворюватися на безкоштовне погашення "боргу" за час повітряної тривоги.

Що має зробити роботодавець

Час, коли робота була зупинена, потрібно належно оформити та відобразити в обліку робочого часу. Порядок запровадження простою та умови перебування працівників визначаються, зокрема, розпорядчим документом роботодавця. Тому працівникові важливо не залишати таку ситуацію лише на рівні усної домовленості.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки днів відпустки можна брати за свій рахунок. Під час воєнного стану обмеження у 30 календарних днів не діє, тому тривалість такої відпустки працівник і роботодавець визначають за домовленістю. Неоплачувану відпустку можна оформлювати окремими періодами, але керівник має право відмовити.

Також Новини.LIVE розповідали, кому оплачують лікарняний у розмірі 100% зарплати незалежно від страхового стажу. Для більшості працівників розмір виплати залежить від тривалості стажу та становить від 50% до 100% середньої зарплати. Водночас донори втратили право на повну оплату лікарняних без стажу, а раніше набуту пільгу можна використати лише протягом року після донації.